Sony kłóci się z Microsoftem o Call of Duty

Prezes PlayStation Jim Ryan odpowiedział na ofertę Microsoftu, która zakłada, że seria Call of Duty będzie dostępna na PlayStation jeszcze przez trzy lata, po tym jak kontrakt Activision z Sony dobiegnie końca. Daleki od zadowolenia z takiego rozwiązania, Ryan twierdzi, że jest ono „niewystarczające na wielu poziomach”.

Szef Xbox Phil Spencer w zeszłym tygodniu powiedział, że Microsoft jest zaangażowany w utrzymanie Call of Duty na PlayStation przez kilka kolejnych lat poza obecną umową Sony z Activision, która obejmuje kolejne trzy wydania serii, w tym październikowe Call of Duty: Modern Warfare II.

Komentarze pojawiły się po tym, jak brytyjski regulator Competition and Markets Authority wyraził obawy, że Microsoft „wstrzyma lub zdegraduje” produkcje Activision Blizzard na innych konsolach lub w usługach subskrypcyjnych, jeśli dojdzie do skutku słynne przejęcie opiewające na oszałamiającą kwotę 68,7 miliarda dolarów.

W wywiadzie dla serwisu GamesIndustry.biz, szef PlayStation Jim Ryan, wyraził zaniepokojenie z powodu publicznego wypowiedzenia się Spencera na temat transakcji. „Nie miałem zamiaru komentować tego, co uważałem za prywatną rozmowę biznesową, ale czuję potrzebę wyrównania rachunków, ponieważ Phil Spencer wprowadził sprawę na forum publiczne” – powiedział Ryan.

„Microsoft zaproponował jedynie, aby Call of Duty pozostało na PlayStation przez trzy lata po zakończeniu obecnej umowy pomiędzy Activision i Sony. Chcemy zagwarantować graczom PlayStation dalsze najwyższej jakości doświadczenia związane z Call of Duty, a propozycja Microsoftu podważa tę zasadę”.

Obawy o to, co może stać się z grami Activision Blizzard w następstwie przejęcia korporacji przez Microsoft, pojawiały się od samego początku. Potwierdzenie, że kolejne trzy gry z serii zostaną wydane na PlayStation pojawiło się w styczniu, ale nie było zbyt wiele wiadomo na temat tego, co stanie się z szalenie popularną franczyzą po wygaśnięciu umowy.

Niektóre mgliste obietnice Microsoftu dotyczące niewyłączności pojawiły się w lutym, ale Sony w zeszłym miesiącu wyraziło obawy przed brazylijskim regulatorem konkurencji, co może się stać z tytułami PlayStation, takimi jak CoD, jeśli przejęcie zostanie zatwierdzone. Obrona Microsoftu polegała na zaprzeczeniu, że przejęcie ActiBlizz zaszkodzi branży, oskarżeniu Sony o strach przed Game Passem i oskarżaniu Sony o hipokryzję w świetle jej własnych umów na wyłączność.

Sony uważa również, że jeśli inne studio stworzyłoby grę podobną do CoD, to nie powtórzyłaby ona wieloletniego sukcesu strzelanki, biorąc pod uwagę oddaną i szeroką bazę fanów Call of Duty. Japoński gigant może również stracić sporo pieniędzy, jeśli CoD w końcu zniknie z PlayStation, ponieważ seria jest jednym z największych źródeł przychodów od zewnętrznych wydawców na tej platformie. Co więcej, Sony przynosi Activision Blizzard więcej pieniędzy niż Microsoft.

