Infinity Ward Poland właczyło się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Twórcy Call of Duty dzielą się historią

fot. activisionblizzard.com

Polska branża gier nie pozostała obojętna na losy osób, które ucierpiały w trakcie wojny trwającej za nasza wschodnią granicą. Organizowane były między innymi zbiórki pieniędzy i inne akcje charytatywne mające na celu wsparcie osób poszkodowanych. W pomoc uchodźcom z Ukrainy włączył się również krakowski oddział Infinity Ward, o czym poinformowano na oficjalnej stronie Activision-Blizzard.

W obszernym tekście wspominane są między innymi pierwsze dni rosyjskiej inwazji. Wiktor Czonsowski, inżynier pracujący w polskim zespole Infinity Ward mówi, że Michał Drobot, szef studia, od razu przeszedł do działania.

Już pierwszego dnia Michał pojechał na granicę i pomagał ludziom. Wtedy przyjechał do biura i zapytał resztę ekipy, czy nie zechciałaby pojechać do centrum wsparcia uchodźców i pomóc przy sortowaniu rzeczy. Szybko ustalił, że możemy wziąć płatny czas wolny w ramach pomocy uchodźcom oraz na wszystkie prywatne sprawy, które pomogłyby nam w uporaniu się z tą sytuacją. To było naprawdę wspaniałe.

Dan Nelson, dyrektor ds. technologii w Infinity Ward dodaje, że pracownicy chętnie dołączali do pomocy i brali udział w sortowaniu rzeczy lub udostępniali swoje mieszkania osobom, które potrzebowały bezpiecznego schronienia.

Naprawdę nie było czasu na dyskusję o polityce firmy w sprawie płatnych urlopów na rzecz pomocy w czasie wojny, czy udostępnienie miejsca zamieszkania uchodźcom w mieszkaniu wynajmowanym przez firmę, to nie miało znaczenia. Ekipa znalazła się w centrum wydarzeń, potrzebna była pomoc, a my by byliśmy gotowi na to, żeby ich wspomóc - wspomina Nelson.

Jedną z osób, która zdecydowała się przyjąć uchodźców, był Wiktor Czosnowski, którego matka odziedziczyła puste mieszkanie. Początkowo chciano je sprzedać, z czasem jednak podjęto decyzje o przygotowaniu go dla potrzebujących.

Pamiętam, że były moje urodziny. Zamiast świętować, moja mama, siostra, dziewczyna i ja sprzątaliśmy i przygotowywaliśmy mieszkanie. To były jedne z moich najlepiej spędzonych urodzin.

Z tekstu dowiadujemy się, że do połowy maja Infinity Ward Poland pomógł w znalezieniu schronienia ponad dwunastce uchodźców z Ukrainy. Oprócz tego oferował również inną pomoc oraz wsparcie emocjonalne. To ostatnie, jak relacjonują Drobot i Czosnowski, miało jednak płynąć w obie strony.

Myślę, że czasami ludzie muszą się skupić na czymś innym. A pomoc innym jest świetną rzeczą, na której można się skupić - mówi Drobot.