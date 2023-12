Sony Pictures i Craig Gillespie znów współpracują - zapowiada się kolejny kinowy hit?

fot. materiały prasowe

Craig Gillespie (reżyser Inwestorzy amatorzy z 2023 roku) ponownie współpracuje z Sony Pictures nad produkcją, w której po raz kolejny tematy związane z pieniędzmi odgrywają główną rolę. Produkcją nadchodzącego filmu zajmie się studio Plan B.

Daniel Casey, oprócz napisania scenariusza, zostanie też producentem filmu. Casey wraz z producentką Josie Liang ( znana z produkcji Sierota. Narodziny zła z 2022 roku) utworzyli własne przedsiębiorstwo filmowe Space Bandit. Brittany Morrissey, będzie nadzorować nadchodzący projekt.

Craig Gillespie - inne produkcje reżysera

Craig Gillespie to reżyser najbardziej znany z komedii, które oparte są na prawdziwym życiu. Jego najpopularniejsze produkcje to Inwestorzy amatorzy (2023), nominowany do Oscara film Jestem najlepsza.Jestem najlepsza. Ja, Tonya (2017), czy Cruella (2021), którą wyreżyserował dla Disneya.

Craig Gillespie odniósł też telewizyjny sukces współpracując ze stacją Hulu przy serialu Pam & Tommy, czyli odcinkowej historii Pameli Anderson i jej męża. W Polsce serial dostępny jest na platfromie Disney Plus.