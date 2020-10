Sony Spatial Reality Display – ekran do wyświetlania bezokularowych obrazów 3D

Źródło: Sony

Telewizory 3D na dobre odeszły w niebyt i nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek miały powrócić do powszechnej dystrybucji. Przynajmniej w takiej formie, w jakiej reklamowano je na początku drugiej dekady XXI wieku, kiedy do ich obsługi wykorzystywaliśmy okulary polaryzacyjne bądź migawkowe. Marzenie o trójwymiarowych seansach nadal kwitnie w sercach speców od nowych technologii, ale dziś realizujemy je głównie za pośrednictwem gogli VR.

Gdzieś daleko na horyzoncie migocze nam co prawda obietnica stworzenia holograficznych, bezokularowych wyświetlaczy, jednak te nadal funkcjonują wyłącznie w sferze marzeń. Być może James Cameron przełamie ten impas i zgodnie z obietnicą wprowadzi technologię tego typu na rynek przy okazji premiery kolejnych odsłon Avatara. Inżynierowie Sony nie chcą czekać aż tak długo. Pracownicy japońskiej korporacji znaleźli sposób, aby zrealizować te marzenia na niewielką skalę: stworzyli nietuzinkowy wyświetlacz Spatial Reality Display, który wykorzystuje narzędzia do śledzenia położenia gałek ocznych, aby stworzyć iluzję trójwymiarowego obrazu bez konieczności zakładania specjalnych gogli.

Sony SR Display nie jest produktem konsumenckim, to wyświetlacz przeznaczony dla artystów zajmujących się efektami specjalnymi oraz wirtualną rzeczywistością. Ma ułatwić kreowanie obiektów 3D w możliwie jak najprzystępniejszym środowisku. Dzięki zastosowaniu kamer o wysokiej czułości wyświetlacz może błyskawicznie zareagować na zmiany położenia głowy i obrócić scenę w taki sposób, aby imitować wrażenie trójwymiarowości. Pomaga w tym także panel LCD przystosowany do wyświetlania obrazu stereoskopowego – połowa pikseli na ekranie wyświetla treści przeznaczone dla lewego oka, a druga – dla prawego.

Do obsługi tego gadżetu potrzeba nie lada komputera. Sony SR Display należy podpiąć do urządzenia napędzanego procesorem Intel Core i7 oraz kartą graficzną NVIDIA RTX 2070 Super lub nowszą, aby w pełni wykorzystać potencjał 15,6-calowego wyświetlacza 4K. Przyda się także mały zapas gotówki, gdyż za ten gadżet trzeba zapłacić 5000 dolarów.

Przedstawiciele Sony po raz pierwszy zaprezentowali SR Display podczas targów CES w Las Vegas, ale dopiero teraz zapowiedziano jego oficjalną premierę. Sprzęt pojawi się w listopadzie i będzie można kupić go za pośrednictwem strony firmy oraz u wybranych dystrybutorów.