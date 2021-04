Sony szykuje się do premiery nowej Xperii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: OnLeaks

Redakcja serwisu Droid Life dopatrzyła się zmiany banneru youtube’owego kanału Sony Xperia. Japońska korporacja zachęca do zainteresowania się konferencją prasową zaplanowaną na 14 kwietnia, w trakcie której mamy poznać nowego członka rodziny Xperia. Choć firma nie zdradza, jaki sprzęt zaprezentuje, prawdopodobnie będzie to kolejny smartfon z górnej półki wydajnościowej.

Plotki branżowe głoszą, że Sony pokażę smartfon Xperia 1 III, który ma zachwycić przede wszystkim fantastycznym wyświetlaczem. Mówi się, że sprzęt będzie dysponował 6,5-calowym panelem OLED 4K o filmowych proporcjach obrazu 21:9 oraz odświeżaniu rzędu 120 Hz. Jeśli te przecieki sprawdzą się, smartfon powinien przykuć uwagę tych, którzy szukają topowych urządzeń mobilnych do grania oraz oglądania filmów.

Sercem Sony Xperii 1 III ma być procesor Qualcomm Snapdragon 888 współpracujący nawet z 16 GB pamięci RAM i zasilany baterią o pojemności 5000 mAh. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji także złącze na karty microSD oraz wyjście słuchawkowe, które niezwykle rzadko jest stosowane w tym segmencie cenowym.

A skoro już o cenach mowa, to Xperia 1 III nie będzie tanią zabawką. Szacuje się, że za telefon zapłacimy blisko 5500 zł. O tym, czym tak naprawdę skusi nas nowy smartfon i czy to rzeczywiście on będzie główną gwiazdą konferencji Sony, dowiemy się już 14 kwietnia 2021 roku.