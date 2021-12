Sony planowało uruchamiać gry z PlayStation na smartfonach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony

W 2021 roku nie brakuje korporacji, które oferują dostęp do kompleksowych usług cloud gamingowych, jednak w tym gronie brakuje jednego kluczowego gracza: Sony. Korporacja dysponuje co prawda serwiem PlayStation Now, lecz ten nie może pochwalić się takim zasięgiem, jak usługi konkurencji, ponadto nie powstał klient PSN opracowany z myślą o obsłudze urządzeń mobilnych.

Jak się jednak okazało, firma miała w planach ekspansję swojej usługi cloud gamingowej na smartfony. Redakcji serwisu The Verge udało się dotrzeć do poufnych dokumentów z rozprawy pomiędzy Epic Games i Apple, w których opisano przebieg wstępnych prac nad Apple Arcade. W materiałach datowanych na 2017 rok korporacja z Cupertino wymienia potencjalnych konkurentów dla swojej usługi, a wśród nich znajduje się m.in. mobilna odsłona PlayStation Now.

Sony planowało uruchomić swoją usługę w wersji na iPhone’y, aby udostępnić nam przeszło 450 tytułów z platformy PS3. W bliżej nieokreślonej przyszłości serwis miał wzbogacić się także o gry z PS4. Do finalizacji projektu nigdy jednak nie doszło, przez co microsoftowy xCloud nie doczekał się bezpośredniego smartfonowego konkurenta od swojego głównego rynkowego rywala.

Największą niewiadomą pozostaje powód porzucenia planów na wdrożenie PlayStation Now w wersji na iPhone’y. Można jednak podejrzewać, że głównym problemem okazała się polityka App Store, która zabrania wypuszczania cloud gamingowych usług w ramach iOS-a. Mimo iż serwisy tego typu były testowane w wąskich gronach iphone’owych testerów, nie doczekały się oficjalnego debiutu w ramach App Store. Microsoft musiał zaprojektować webową odsłonę xClouda, aby umożliwić posiadaczom sprzętów od Apple granie w konsolowe tytuły za pośrednictwem chmury obliczeniowej.