Sony może pracować nad mobilnym kontrolerem PlayStation

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: SIE

Nowy wniosek patentowy złożony przez prawników Sony sugeruje, że korporacja chce na poważnie zaistnieć w sektorze smartfonowym. W dokumencie znajdziemy opis kontrolera przywodzącego na myśl zmodyfikowany model DualShocka 4 z miejscem na zamontowanie telefonu. Z technologicznego punktu widzenia nie jest to urządzenie przełomowe, wskazuje jednak na rosnące zainteresowanie korporacji branżą mobilną.

Jeśli kontroler Sony PlayStation faktycznie trafi w zaprezentowanej tu formie do powszechnej dystrybucji, będzie rywalizował o klientów z szeregiem firm, które od lat sukcesywnie rozwijają swoje smartfonowe pady. Gra możne jednak toczyć się o wysoką stawkę, gdyż Sony nie chce wypuścić jedynie kolejnego gadżetu dla fanów PlayStation. Korporacja ma ambitne plany związane z tym perspektywicznym rynkiem, które obejmują zarówno dział sprzętowy, jak i software'owy.

W październiku 2021 roku do Sony dołączył Nicola Sebastiani, były szef zespołu Apple Arcade ds. doboru treści. Sebastiani ma nadzorować rozwój mobilnego sektora japońskiej korporacji w tym m.in. w zakresie upowszechnienia najpopularniejszych franczyz Sony na tym rynku. Zgodnie z planami zarysowanymi przez szefa PlayStation, Jima Ryana, kilka spośród najbardziej ikonicznych marek firmy trafi na smartfony do marca 2022 roku. Wśród tytułów, które zadebiutują w smartfonowej odsłonie, będzie m.in. kolejna część cyklu WipEout, futurystycznych wyścigów rozwijanych od 1995 roku. WipEout Rush odda nam do dyspozycji 60 pojazdów, kampanię dla jednego gracza oraz mechanikę wyścigów bazującą na kartach.