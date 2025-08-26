Reklama
placeholder

Sophie Turner broni najbardziej kontrowersyjnej sceny z Gry o tron. Za mało się o tym mówi

Sophie Turner, wcielająca się w rolę Sansy Stark w Grze o tron, postanowiła stanąć w obronie jednej z najbardziej kontrowersyjnych scen z całego serialu. Dlaczego uważa, że była potrzebna?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  sophie turner 
Gra o tron
Sophie Turner – Gra o tron: Aktorka zażądała, aby jej bohaterka - Sansa Stark, została uśmiercona przed zakończeniem serialu. Taka śmierć przyniosłaby jej postaci chwałę i pamięć. fot. HBO
Reklama

5. sezon Gry o tron odchodził powoli od wydarzeń przedstawionych w książkach George'a R.R. Martina. Skutkiem tego była scena gwałtu na Sansie Stark, której w oryginale literackim wcale nie było. Graficzna, przerażająca scena z udziałem Ramseya Boltona popełniającego tę zbrodnię wywołała oburzenie w mediach i pośród fanów. Wiele osób uważało, że pokazanie czegoś takiego nie było potrzebne i nic nie wniosło do historii. Gloryfikowało za to przemoc wobec kobiet, a twórców oskarżano o epatowanie nią bez większego powodu. Z takimi stwierdzeniami nie zgadza się Sophie Turner, czyli odtwórczyni roli Sansy.

Kto (nie) szarpał się na planie Avengers: Doomsday? Robert Downey Jr. sam poprawia sceny

W rozmowie z magazynem Flaunt, Sophie Turner przyznała, że Gra o tron robiła coś, czego nie robiły inne seriale.

Uważałam i nadal uważam, że Gra o tron rzuciła światło na wiele spraw. Ludzie mówili: "O Boże, nie możecie tego pokazywać" i w pełni rozumiem, że to, co pokazywaliśmy mogło budzić negatywne emocje, wspomnienia i wzbudzać niepokój. Czułam jednak, że to, co robiliśmy było na korzyść kobiet. W ten sposób składaliśmy hołd wszystkim kobietom, które walczyły przez tysiące lat z patriarchatem i tym, żeby nie być traktowanymi jak obiekty seksualne. Myślę, że nie ma ani jednej kobiety, która by czegoś podobnego nie doświadczyła w swoim życiu przynajmniej raz.

Dodała, że wielu mężczyzn nie wierzy w jej ostatnie słowa, ale jest to spowodowane tym, że o takich rzeczach nie mówi się wystarczająco głośno. Przyznała też, że obecnie trzeba byłoby umieścić ostrzeżenia przed odcinkami, ale jest dumna z udziału w serialu i tego, jak pokazał okrucieństwa, które spotykały kobiety w dawnych czasach.

Ranking nowych seriali fantasy

30. The Librarians: The Next Chapter

arrow-left
30. The Librarians: The Next Chapter
arrow-right

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  sophie turner 
Gra o tron
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

9,2

2011
Gra o tron
Oglądaj TERAZ Gra o tron Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Peacemaker
-

Superman uratował Peacemakera? Wyniki oglądalności poszły w górę

2 Batman 2000 anulowanu
-

Anulowany film o Batmanie z kategorią R. Ujawniono nowe szczegóły po ponad 20 latach

3 Nabrzeże
-

To miał być hit Netflixa. 2. sezon nie powstanie!

4 Prime Video
-

Złożono pozew przeciwko Amazonowi. Kupowane produkcje wcale nie należą do konsumenta?

5 Yellowstone
-

Znana aktorka w spin-offie Yellowstone. Kogo zagra?

6 Grobowiec świetlików
-

Grobowiec świetlików – poruszające arcydzieło anime i kina wojennego w polskich kinach!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e163

Moda na sukces

s38e154

Zatoka serc

s17e13

American Ninja Warrior

s29e06

Najgorszy kucharz świata

s2025e167

Anderson Cooper 360

s2025e170

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s01e92
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Chris Pine
Chris Pine

ur. 1980, kończy 45 lat

Melissa McCarthy
Melissa McCarthy

ur. 1970, kończy 55 lat

Macaulay Culkin
Macaulay Culkin

ur. 1980, kończy 45 lat

Amanda Schull
Amanda Schull

ur. 1978, kończy 47 lat

Andy Muschietti
Andy Muschietti

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

8

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV