Sowy to gra planszowa dla graczy w niemal każdym wieku. Jej premierę zaplanowano na tegoroczną jesień

fot. Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Sowy to gra planszowa, w której gracze odwiedzają krainy pełne tytułowych ptaków. Każdy z grających będzie starał się, by jego podróż trwała jak najdłużej i zakończyła się w krainie, w której sów jest jak najwięcej. Po drodze natrafimy jednak także na inne zwierzęta: koty, kruki i króliki, które mogą pomóc lub... zaszkodzić. Zabawa przeznaczona jest dla od 2 do 5 graczy w niemal dowolnym wieku ("od lat 6 do 106"), a jedna rozgrywka ma trwać około 20 minut.

Poza prostymi zasadami, Sowy zachęcają również oprawą, bo wewnątrz pudełka znajdą się karty z pięknymi ilustracjami autorstwa Marcina Minora.

Sowy - gra planszowa [ZDJĘCIA]

Sowy - gra planszowa

Premiera gry Sowy zaplanowana została na 18 października.