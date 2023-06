Space Nation - Roland Emmerich za sterami nowej franczyzy. Będzie serial, gra online i nie tylko

Materiały prasowe

Space Nation ma być nową franczyzą, która działać będzie w kilku mediach. Planowany jest między innymi serial, ale też gra internetowa i seria animowanych krótkometrażówek. Do projektu dołączył Roland Emmerich, reżyser znany z wielu filmów katastroficznych. Połączył siły z Jerome Wu, który pracował nad World of Warcraft, Tonym Tangiem z gry online Warframe oraz Marco Weberem, który wyprodukował film science-fiction Emmericha z 1999 roku The Thirteenth Floor.

Początkowo Space Nation ma pojawić się jako gra MMORPG, w której gracze wcielają się w kapitanów statków, wyruszając w epicką podróż, by rozwikłać tajemnice i zanurzyć się w wielkiej space operze. Akcja gry toczy się we wszechświecie zamieszkanym przez obce gatunki i kierowanym przez trzy główne frakcje o odmiennych poglądach i celach.

Testy alfa gry zaplanowano na sierpień 2023 roku, a jej premierę na drugi kwartał 2024 roku.

zrzut ekranu

Następnie w planach jest serial telewizyjny, animowane filmy krótkometrażowe i gry będące spin-offami głównej odsłony. Space Nation otrzymało wsparcie w wysokości 50 milionów dolarów od takich firm jak Chain Hill Capital, Foresight Ventures, Lighthouse Capital, SevenX Ventures, HashKey Capital, Arcane Group, Initiate Capital, JDAC Capital i Assembly Partners.

Rosnące zainteresowanie Hollywood grami wideo odzwierciedla szersze uznanie popularności gier i potencjału opowiadania historii - powiedział Emmerich, współzałożyciel i współtwórca Space Nation, który pełni funkcję dyrektora kreatywnego. "Rozległy wszechświat, który budujemy w Space Nation, to ogromna szansa na przyciągnięcie widzów tam, gdzie konsumują rozrywkę, dzięki innowacyjnym nowym formom opowiadania historii".