Popularna postać w serialu Spartacus: House of Ashur. Powrót lubianej aktorki

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, w serialu Spartacus: House of Ashur powróci Lucy Lawless jako Lukrecja. Będzie to rola gościnna, więc nie pojawi się w każdym odcinku. Jej postać będzie kluczowa dla zbudowana fundamentu serialu, który opowiada alternatywną historię o tym, co by było, gdyby Ashur (Nick Tarabay) nie zginął na końcu serialu Spartakus: Zemsta. Zamiast tego został oddany w prezencie Batiatusowi. To właśnie w premierowym odcinku Lukrecja, czyli żona Batiatusa ma rozpocząć tę opowieść z cyklu "co by było, gdyby...".

Spartacus: House of Ashur - co wiemy?

W obsadzie są także Graham McTavish, Tenika Davis, Jamaica Vaughan, Ivana Baquero, Jordi Webber, Claudia Black, India Shaw-Smith oraz Leigh Gill.

Za sterami stoi Steven S. DeKnight, czyli twórca uniwersum Spartakusa, scenarzysta i producent wykonawczy. Będzie pełni rolę showrunnera.

Na razie nie wiadomo, kiedy może odbyć się premiera serialu. Prace na planie jeszcze nie ruszyły, więc można założyć, że nie wcześniej niż w 2025 roku. Pamiętamy, że Lucy Lawless najbardziej znana jest z kultowego serialu Xena: wojownicza księżniczka.