Spartacus: House Of Ashur - powrót Lukrecji. Jak główny bohater zostaje wskrzeszony? [WIDEO]

Premiera serialu Spartacus: House of Ashur zbliża się wielkimi krokami. Nowa produkcja przedstawi alternatywną linię czasową, w której Ashur (w tej roli ponownie Nick E. Tarabay) żyje, a akcja dzieje się pół roku po wydarzeniach z 3. sezonu Spartakus: Krew i piach.

Historia opowie o losach Ashura po tym, jak przejął szkołę gladiatorów po Batiatusie. Pomimo że rebelia została stłumiona bohater będzie się mierzyć z pogardą osób, które traktują go wyłącznie jako byłego niewolnika i gladiatora. Nie ufają mu też jego bracia, przeciwko którym się zwrócił. Serial skupi się na pałacowej intrydze.

Lukrecja zmienia bieg wydarzeń

W obsadzie oprócz Tarabaya znaleźli się Simon Arblaster, Joel Abadal, Evander Brown, Daniel Bos, Mikey Thompson, Stephen Madsen, Joe Davidson, Eden Hart i Graham McTavish. Do roli Lukrecji powróciła Lucy Lawless, którą możemy zobaczyć w nowym klipie. W nim bohaterka spotyka się z Ashurem w Zaświatach, trzymając na rękach dziecko Ilithyi. Zmienia bieg wydarzeń - Ashur zamiast zginąć, przeżywa i zabija Spartakusa, a następnie zyskuje poparcie Crassusa (Simon Merrells). Wideo możecie zobaczyć jak na razie tylko na stronie Deadline pod TYM LINKIEM.

Twórca nowej produkcji oraz oryginału Steven S. DeKnight w rozmowie z Deadline przyznał, że w pokoju scenarzystów brali pod uwagę wiele możliwości na wskrzeszenie Ashura. Ostatecznie najlepszy sposób na to prowadził przez postać Lukrecji.

Tak, droga prowadziła przez Lucy jako Lukrecję, która zbiegła z klifu z dzieckiem, które ukradła Ilithyii. Mogliśmy zacząć w Zaświatach, kiedy Ashur właśnie umarł, a Lukrecja jest tam i mówi: "Wiesz, jest wiele dróg. Twoja śmierć na Wezuwiuszu była jedną z nich. Czy chciałbyś zobaczyć kolejną? Czy chciałbyś przeżyć kolejne życie i zobaczyć, co by się stało i jakim człowiekiem byś się stał?". To był prawdziwy impuls do powstania serialu.

Twórca również bardzo zachwalał aktorkę, która jest profesjonalistką i zagrała fantastycznie. Stwierdził, że to był po prostu idealny sposób na rozpoczęcie nowego serialu, a zarazem ukłon w stronę oryginału. DeKnight został zapytany, czy Ashur będzie dążył do bycia lepszym człowiekiem, czy pozostanie taki sam.

Oto jest pytanie: czy może się zmienić, czy jest skazany na swój los? Znam odpowiedź, bo wiem, jak serial się kończy. [Śmiech] Nie powiem, ale dla mnie to naprawdę interesujące. To właśnie uwielbiałem w oglądaniu Rodziny Soprano i Breaking Bad. Czy przezwyciężą to, co w nich tkwi i staną się lepszymi ludźmi? Dla mnie to żyzny grunt. Fani pytali mnie, dlaczego robię serial o postaci, której najbardziej nienawidzą i czy spodziewam się, że będą trzymać kciuki za Ashura. Zawsze pytam: „Kibicowaliście Batiatusowi? Był okropnym człowiekiem, który zamordował żonę Spartakusa. Zlecał mordy mężczyzn, kobiet i dzieci, a mimo to ludzie wciąż mu kibicowali".

W wideo widzowie nie dowiadują się, dlaczego Lukrecja daje Ashurowi drugą szansę. Twórca wyjaśnił tajemniczo:

Pytanie brzmi, czy ta druga szansa to dar, czy przekleństwo? Czy ma to mu pomóc, czy zadręczać go? Musicie obejrzeć serial, żeby zobaczyć, jak to się potoczy.

DeKnight powiedział też, w jakiej kolejności należy obejrzeć seriale, aby przygotować się na Spartacus: House of Ashur. Najpierw najlepiej sprawdzić Spartakus: Krew i piach, potem Spartakus: Bogowie areny, a następnie Spartakus: Zemsta i Spartakus: Wojna potępionych.

Na koniec twórca przyznał, że mają już napisane scenariusze do 2. sezonu. Jeśli pierwsza seria okaże się sukcesem i dostaną zielone światło na produkcję to są gotowi do działania.

Spartacus: House of Ashur - zdjęcia

Spartacus: House of Ashur - premiera 5 grudnia w stacji Starz. W Polsce będzie można go oglądać w dniu światowej premiery na Canal+.