Nowe wideo zza kulis serialu Spartacus: House of Ashur pokazuje szkolenie gladiatorów. Obsada na specjalnym obozie spędziła kilka tygodni i był to bardzo intensywny czas, ale na tym ich trening się nie skończył. Przy serialach z franczyzy Spartacus zawsze dbano o przygotowanie fizyczne, bo było to kluczowe w kontekście fabularnym oraz przy kręceniu scen akcji.

Spartacus: House of Ashur - wideo z treningu

Spartacus: House of Ashur - opis fabuły

Tak brzmi oficjalny opis:

Co by się stało, jeśli Ashur by przeżył, a Rzymianie nagrodziliby jego zdradę, dając mu szkołę gladiatorów, w której sam przelewał krew? Witajcie w domu Ashura! Nie jest już niewolnikiem. Ashur (Nick E. Tarabay) zdobył władzę, posiadając miejsce, do którego kiedyś należał. Dowodzenie grupą bezlitosnych gladiatorów to zabawa dla dzieci w porównaniu z przetrwaniem dzikiego świata rzymskiej polityki. Rzeczywistości, w której zdrada nie jest grzechem, a walutą. Wywracając tradycję do góry nogami, Ashur wprowadza gladiatorkę Achillę (Tenika Davis), która chce udowodnić swoją wartość w brutalnym świecie.

W obsadzie są Nick E. Tarabay, Graham McTavish, Tenika Davis, Jamaica Vaughan, Ivana Baquero, Jordi Webber, Claudia Black, India Shaw-Smith, Leigh Gill, Jackson Gallagher oraz Jaime Slater.

Spartacus: House of Ashur - premiera w USA odbędzie się 5 grudnia 2025 roku. W Polsce w serwisie CANAL+.