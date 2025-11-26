Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Spartacus: House of Ashur - tak trenują gladiatorzy. Wideo pokazuje ich szkolenie

Nowe wideo zza kulis serialu Spartacus: House of Ashur skupia się na fizycznym przygotowaniu obsady do pracy na planie: tygodnie tytanicznej pracy podczas treningów oraz nauka choreografii walk. Zobaczcie, z czym musieli się mierzyć.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Spartacus: House of Ashur 
Spartakus: House of Ashur fot. materiały prasowe
Reklama

Nowe wideo zza kulis serialu Spartacus: House of Ashur pokazuje szkolenie gladiatorów. Obsada na specjalnym obozie spędziła kilka tygodni i był to bardzo intensywny czas, ale na tym ich trening się nie skończył. Przy serialach z franczyzy Spartacus zawsze dbano o przygotowanie fizyczne, bo było to kluczowe w kontekście fabularnym oraz przy kręceniu scen akcji.

Kevin sam w domu 3 - Culkin ma pomysł. To byłoby coś zupełnie innego!

Spartacus: House of Ashur - wideo z treningu

Spartacus: House of Ashur - opis fabuły

Tak brzmi oficjalny opis:

Co by się stało, jeśli Ashur by przeżył, a Rzymianie nagrodziliby jego zdradę, dając mu szkołę gladiatorów, w której sam przelewał krew? Witajcie w domu Ashura! Nie jest już niewolnikiem. Ashur (Nick E. Tarabay) zdobył władzę, posiadając miejsce, do którego kiedyś należał. Dowodzenie grupą bezlitosnych gladiatorów to zabawa dla dzieci w porównaniu z przetrwaniem dzikiego świata rzymskiej polityki. Rzeczywistości, w której zdrada nie jest grzechem, a walutą. Wywracając tradycję do góry nogami, Ashur wprowadza gladiatorkę Achillę (Tenika Davis), która chce udowodnić swoją wartość w brutalnym świecie.

Spartakus: House of Ashur

arrow-left
Spartakus: House of Ashur
fot. materiały prasowe
arrow-right

W obsadzie są Nick E. Tarabay, Graham McTavish, Tenika Davis, Jamaica Vaughan, Ivana Baquero, Jordi Webber, Claudia Black, India Shaw-Smith, Leigh Gill, Jackson Gallagher oraz Jaime Slater.

Spartacus: House of Ashur - premiera w USA odbędzie się 5 grudnia 2025 roku. W Polsce w serwisie CANAL+.

Źródło: Starz

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Spartacus: House of Ashur 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Spartacus: House of Ashur Dramat

Najnowsze

1 Latarnie
-

Latarnie - opis zwiastuna. Czy pokazano kostiumy superbohaterów?

2 The Mandalorian & Grogu
-

Gwiezdne Wojny - aktor nie wiedział, że jego postać istnieje. To syn kultowego złoczyńcy

3 Call of Duty: Modern Warfare 2
-
Plotka

Call of Duty - wiemy, kiedy prawdopodobny początek zdjęć do filmu. W jakich czasach osadzona akcja?

4 Scarlet Witch
-
Plotka

Nieznana wersja Scarlet Witch w Avengers: Doomsday. Więcej ogłoszeń obsady nie będzie

5 One Punch Man - 3. sezon
-

Anime One-Punch Man w ogniu krytyki. Twórca apeluje do agresywnych fanów

6 Zwierzogród 2
-

Zwierzogród 2 - pierwsze recenzje. Krytycy są zachwyceni, ale jest jedno „ale”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s05e04

Stranger Things

s05e01

Stranger Things

s05e03

Stranger Things

s05e02

Stranger Things

s2025e229

Moda na sukces

s42e58

s34e11

Dancing with the Stars

s2025e231

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hafþór Júlíus Björnsson
Hafþór Júlíus Björnsson

ur. 1988, kończy 37 lat

Tamsin Egerton
Tamsin Egerton

ur. 1988, kończy 37 lat

Rita Ora
Rita Ora

ur. 1990, kończy 35 lat

Ryan Robbins
Ryan Robbins

ur. 1972, kończy 53 lat

Peter Facinelli
Peter Facinelli

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV