Spawn - film ma nowych scenarzystów. Kto zagra mroczną postać?

fot. Image Comics

Jak donosi The Hollywood Reporter film Spawn ma nowych scenarzystów. Zostali nimi Scott Silver (Joker), Malcolm Spellman (Falcon i zimowy żołnierz) oraz Matthew Mixom. Mają razem opracować nowy scenariusz projektu, który jest w produkcji w studiu Blumhouse of 2017 roku. Pierwotny scenariusz napisał sam twórca komiksu Todd McFarlane.

Spawn - co wiemy?

Pomimo sprzecznych informacji o tym, czy Jamie Foxx jest jeszcze związany z projektem, THR potwierdza, że nadal ma zagrać główną rolę.

Todd McFarlane cały czas planował sam stanąć za kamerą, ale projekt zmienia się dzięki głośnym nazwiskom i tym samym twórca komiksu zmienia zdanie. Tak powiedział dziennikarzowi:

- Jeśli mamy aktora, producenta i scenarzystów z pierwszej ligi, to czy wówczas chcesz mieć także reżysera z pierwszej ligii i operatora z najwyżej półki? Odpowiedź brzmi: tak. Trzeba wykorzystać, że mamy wiatr w żagle.

Spellman w rozmowie z dziennikarzami mówi, że Spawn to od zawsze jeden z jego ulubionych komiksów. Jak wspomnieliśmy ma on doświadczenie w MCU, a Silver zdobył nominację do Oscara za Jokera, a wcześniej za film Fighter.

Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Swego czasu z projektem związany był także Jeremy Renner, ale na ten moment nie wiadomo, czy zagra. Wszystko zależy od rozwoju scenariusza, bo wersja McFarlane'a celowała w niskobudżetowy horror, a nowa wersja ma mieć, jak donosi twórca, o wiele większy budżet. Szukają partnera w którymś z dużych studiów filmowych, co pozwoli zebrać te pieniądze. Na pewno jednak film ma mieć wysoką kategorię wiekową dla dorosłych.