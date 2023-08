Spawn - twóca postaci zapowiada debiut bohatera w "jednej z największych gier"

fot. Image Comics

Todd McFarlane, a więc twórca postaci Spawna, poinformował w trakcie panelu na San Diego Comic-Con 2023, że bohater ten pojawi się w jakiejś grze. Szczegóły nie zostały ujawnione, ale kanadyjski rysownik i scenarzysta zdradził, że chodzi o "jedną z największych gier na świecie", a to znacznie zawęża grono potencjalnych tytułów. Internauci podejrzewają, że może chodzić o Fortnite lub Call of Duty, bo obie te produkcje znane są z popkulturowych crossoverów. Istnieje również szansa, że Spawn ponownie zawita do uniwersum Mortal Kombat, choć to akurat jest mniej prawdopodobne, bo pojawił się on w poprzedniej odsłonie, a niedawno poznaliśmy wojowników, którzy trafią do MK1 w pierwszym pakiecie DLC.

Na szczęście na potwierdzenie podejrzeń graczy nie trzeba będzie czekać zbyt długo, bo więcej mamy dowiedzieć się już w październiku.