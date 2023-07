Mortal Kombat 1 - Homelander i Peacemaker potwierdzeni! Zwiastun prezentuje wojowników

fot. WBIE

Podczas San Diego Comic-Con 2023 oficjalnie potwierdzono wcześniejsze plotki i przecieki dotyczące gościnnych występów w Mortal Kombat 1. Do gry rzeczywiście trafią Homelander z The Boys, Peacemaker z serialu o tym samym tytule oraz Omni-Man z Invincible. Bohaterowie dostępni będą w ramach popremierowego pakietu DLC zatytułowanego Kombat Pack. Warto również przypomnieć, że Homelander niedawno pojawił się także w Call of Duty.

Oprócz powyższej trójki, w grze zobaczymy również 4 postacie znane z poprzednich odsłon serii. Będą nimi Quan Chi, Ermac, Takeda, Li Mei, Tanya i Baraka. Pierwsze rozszerzenie wprowadzi też skórkę, dzięki której Johnny Cage będzie wyglądał jak Jean-Claude Van Damme oraz pięciu dodatkowych wojowników Kameo: Ferrę, Johnny'ego Cage'a, Khameleona, Mavado oraz Tremora.

Mortal Kombat 1 - zwiastun dodatku Kombat Pack

Premiera Mortal Kombat 1 została zaplanowana na 19 września. Gra dostępna będzie na PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.