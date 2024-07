Speak No Evil w nowym zwiastunie. James McAvoy, idylliczne wakacje i przerażający koszmar

fot. Blumhouse/Universal Pictures

Reklama

Blumhouse i Universal Pictures zaprezentowali nowy zwiastun Speak No Evil, czyli nowego horroru, który jest remake’iem duńskiego horroru zatytułowanego Goście z 2022 roku. Amerykańska wersja nie będzie znacząco odbiegać pod względem historii od oryginału i również zaprezentuje losy rodziny, która przeżyje prawdziwy horror podczas wakacji u niedawno poznanych znajomych. W rolach głównych zobaczymy Jamesa McAvoya oraz Mackenzie Davis.

Speak No Evil – zwiastun

Speak No Evil

Speak No Evil – fabuła, obsada, data premiery

Kiedy amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości uroczej brytyjskiej rodziny, którą poznali na ostatnich wakacjach, to, co zaczyna się jako wymarzone wakacje, szybko przeradza się w psychologiczny koszmar.

Reżyserem i scenarzystą Speak No Evil jest James Watkins, który wcześniej pracował nad Kobieta w czerni i Dzień Bastylii. W obsadzie poza McAvoyem i Davis są Scoot McNairy, Alix West Lefler, Aisling Franciosi oraz Daniel Hough.

Speak No Evil – film zadebiutuje w kinach już 13 września 2024 roku.