Speed Racer - powstanie aktorski serial na podstawie znanej franczyzy. Trafi na Apple TV+

fot. materiały prasowe

Speed Racer to japońska franczyza o wyścigach samochodowych. W 1966 roku powstała manga pt. Mach GoGoGo autorstwa Tatsuo Yoshidy. Została ona zaadaptowana do anime przez studio Tatsunoko Productions, które było emitowane w latach 1967-68 w japońskiej telewizji Fuji TV, a także w Stanach Zjednoczonych. Animacja osiągnęła duży sukces, dlatego w kolejnych latach powstały również komiksy, aktorskie filmy i seriale, a także w sprzedaży znalazły się gadżety.

Teraz Apple TV+ przygotowuje aktorski serial Speed Racer, za który będą odpowiadać takie wytwórnie jak Bad Robot J.J. Abramsa oraz Warner Bros. Television. Nie podano szczegółów fabuły, ale jak podaje serwis Deadline projekt będzie oparty na oryginalnym materiale źródłowym, czerpiąc inspiracji z mangi. Scenariusz napisali Hiram Martinez (Snowpiercer) i Ron Fitzgerald (Westworld).

Przypomnijmy, że w latach 90. miał premierę 13-odcinkowy reboot serialu pt. The New Adventures of Speed Racer. Następnie w 2008 roku ukazała się kolejna animacja - Speed Racer: The Next Generation, która była emitowana w Nicktoons. Ponadto w tym samym roku trafiła do kin aktorska adaptacja Speed Racer w reżyserii rodzeństwa Wachowskich. Nowy serial od Apple TV+ nie będzie mieć żadnych powiązań z tym tytułem.