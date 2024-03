Aktualizacja Spider-Mana 2 odblokowała menu dla deweloperów. Informacje o potencjalnym DLC wyciekły do sieci

fot. SIE

Insomniac Games nie ma ostatnio dobrej passy. Kilka miesięcy temu studio padło ofiarą cyberataku, w wyniku którego do sieci wyciekły informacje i materiały z ich nadchodzących produkcji, a teraz doszło do niecodziennej sytuacji. Najnowsza aktualizacja gry Marvel's Spider-Man 2 przypadkiem odblokowała dostęp... do menu dla deweloperów. Dzięki temu gracze mogą na przykład błyskawicznie odblokować nowe trofeum za ukończenie Nowej Gry Plus i aktywować pewne modyfikatory - na przykład wyłączając otrzymywane obrażenia.

Na tym jednak nie koniec, bo jedna z pozycji w owym menu może zdradzać plany dotyczące DLC. Pojawia się tam bowiem pozycja zatytułowana jako "Beetle Villain Arc", a "Beetle Janice Intro" jasno wskazuje na to, że pod maską ma znajdować się Janice Lincoln, córka Tombstone. Warto przypomnieć, że ta postać (Janice) nie pojawiała się w podstawowej wersji gry.

Przedstawiciele Insomniac Games zareagowali na błąd i poinformowali, że pracują nad jego wyeliminowaniem. Dodali również, że korzystanie z menu może wiązać się zepsuciem zapisów lub trofeów, ale granie "normalnie" nie spowoduje żadnych problemów.

