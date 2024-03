Spider-Man: The Great Web - tak wyglądał skasowany projekt z Pajączkami w roli głównej. Zwiastun wyciekł do sieci

SIE

Reklama

Niepublikowany zwiastun anulowanej gry Spider-Man: The Great Web od studia Insomniac Games wyciekł do sieci. Wideo przedstawia multiwersum z mechaniką opartą na drużynowych walkach. Widzimy tu znanych nam bohaterów: Spider-Mana, w którego wciela się Peter Parker, Miles Morales, jest też Ghost Spider (Gwen Stacy) i... nie tylko!

W materiale można zobaczyć także Venoma jako grywalną postać, co sugeruje, że Spider-Man: The Great Web mogło zawierać elementy PvP. Aktor głosowy Venoma, Tony Todd, wspomniał niedawno na Fan Expo w San Francisco, że Insomniac Games wykorzystało tylko 10% nagrań jego linii dialogowych do Marvel's Spider-Man 2, co sugeruje, że wycięte treści mogły zostać zachowane na inne projekty, takie jak właśnie ta skasowana gra-usługa.

https://twitter.com/Cybrid101/status/1767465742096597460

Sieciowy projekt nie jest zaskoczeniem ze Spider-Manami nie jest zaskoczeniem. Informacja na jego temat wyciekła wcześniej w wyniku ataku hakerskiego na serwery Insomniac Games.