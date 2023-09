Spider-Man 2 na PS5 tylko z ray-tracingiem. Grafika wgniecie nas w fotel?

fot. SIE

Poznaliśmy tryby wyświetlania obrazu, jakie dostępne będą w Marvel's Spider-Man 2. Ujawnił je Mike Fitzgerald z Insomniac Games, który na temat nadchodzącego tytułu rozmawiał z przedstawicielami serwisu IGN. Studio postanowiło iść ścieżką wytyczoną przed laty w przypadku Marvel's Spider-Man i zaoferować graczom kilka dostępnych opcji. Co ciekawe jednak, tym razem w każdej z nich uświadczymy efekty ray-tracingu.

Fitzgerald stwierdził, że zależało im na tym, by wszyscy odbiorcy (niezależnie od tego czy preferują rozdzielczość, czy też płynność zabawy) mogli zobaczyć grę w pełnej krasie i dlatego zadbali o to, by w każdym z dostępnych trybów zastosować RT.

Marvel's Spider-Man 2 zaoferuje graczom trzy tryby wyświetlania obrazu:

rozdzielczość 4K w 30 FPS + ray tracing;

rozdzielczość 4K w 40 FPS (dla osób z telewizorami obsługującymi 120Hz z VRR) + ray tracing;

dynamiczne 4K w 60 FPS + ray tracing.

Spider-Man 2 zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 już 20 października. Wtedy też przekonamy się czy dzieło deweloperów z Insomniac Games rzeczywiście okaże się jednym z najpiękniejszych tytułów dostępnych na urządzeniach Sony.