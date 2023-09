Spider-Man 2 - nowe informacje i zwiastuny gry prosto z State of Play

fot. SIE

Jedną z gier, jakie Sony pokazało podczas State of Play, było najnowsze dzieło studia Insomniac Games. Marvel's Spider-Man 2 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych jesiennych hitów, zatem Sony powoli rozpoczyna przekazywanie kolejnych informacji na temat tej produkcji.

Na początek ujawniono, że mapa prawie podwoiła swoją wielkość w stosunku do Marvel’s Spider-Man. Było to możliwe dzięki dodaniu dzielnic Queens i Brooklyn w Nowym Jorku. Aby ułatwić bohaterom przemieszczanie się po większym terenie, Miles i Peter będą mogli korzystać z "pajęczych skrzydełek", które umożliwią im szybkie szybowanie. Nie zabraknie również nowego systemu szybkiej podróży, a twórcy zapewniają, że gracze podczas korzystania z niego doświadczą "bardzo krótkich czasów ładowania". Podobnie ma to wyglądać w przypadku przełączania się między Peterem i Milesem w otwartym świecie - ma być to niemal natychmiastowe.

Gra zawiera łącznie 65 kostiumów z komiksów i filmów. Nie zabraknie również strojów dla Pająków, które powstały specjalnie na potrzeby gry. Ogólnie będzie 200 różnych możliwości dostosowania swojego Spider-Mana. Stroje te odblokujemy w tradycyjny sposób, poprzez wykonywanie zadań i wyzwań. Niektóre będą dostępne dla obu postaci, ale pojawią się także takie, z których skorzysta wyłącznie Peter lub Miles.

Twórcy z Insomniac zapowiedzieli także, że niektóre zadania doprowadzą do klimatycznego starcia z postaciami złoczyńców Marvela, których jeszcze nie widzieliśmy w tym uniwersum Spider-Mana. Brzmi ciekawie i tajemniczo. Kogo ze złoczyńców Insomniac wprowadzi do gry? Przekonamy się już 20 października, tylko na PS5.