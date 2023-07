Diablo 4 z wielką aktualizacją. Blizzard wprowadza zmiany przed 1. sezonem

fot. Blizzard

Diablo 4 doczekało się dużej aktualizacji o numerze 1.1.0, która wprowadza szereg zmian oraz kilka interesujących nowości przed startem 1. Sezonu. Przypomnijmy, że wystartuje on już 20 lipca i pozwoli graczom na zapoznanie się z nową historią, podjęcie się kolejnych wyzwań, a także zdobycie wyjątkowych przedmiotów kosmetycznych.

Aktualizacja 1.1.0 do Diablo 4 to między innymi sześć zupełnie nowych przedmiotów unikalnych: Ahavarion, Włócznia Likandry, Lazurowy Gniew, Rozrywacz Ciał, Bezoki Mur, Orli Róg i Okulus. Do tego dostajemy aż 7 nowych aspektów legendarnych - dwa ogólne oraz po jednym dla każdej z grywalnych klas.

Nie brak też innych zmian: Ołtarze Lilit i mapa odkrywane są dla całego konta, a w Milczących Skrzyniach znajdziemy lepsze łupy. Poprawiono również poruszanie się potworów, co ma ułatwić zabawę postaciom walczącym wręcz oraz zmieniono skalowanie potworów w wyższych rangach świata. Z pełną listą nowości oraz poprawek błędów możecie zapoznać się na oficjalnej stronie gry.