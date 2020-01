Spider-Man 3 - Harry, Venom, Peter i inne na szkicach koncepcyjnych z filmu

Spider-Man 3 to film o tytułowym bohaterze, w którym po raz ostatni w Pajączka wcielił się Tobey Maguire. Obraz był hitem kasowym zarabiając ponad 890 mln dolarów. Jednak przy tym nie zebrał on pozytywnych recenzji, a kolejne zawirowania po nim doprowadziły do tego, że Sony postanowiło zresetować serię. Teraz w sieci pojawiły się szkice koncepcyjne z widowiska, które przedstawiają między innymi wygląd Spider-Mana opętanego przez symbionta, Harry'ego Osborna na latającej desce oraz finałowy pojedynek bohatera z Venomem. Grafiki możecie obejrzeć w poniższej galerii.

W filmie kosmiczny symbiont zawładnął Peterem Parkerem, który porzucił swój dotychczasowy kostium Spider-Mana i zyskał nowe moce. Jednak szybko okazuje się, że pasożyt ma zgubny wpływ na naszego bohatera.