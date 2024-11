Nadchodzi adaptacja House of the Dead. Jej reżyser tworzył Resident Evil

fot. materiały prasowe

Paul W.S. Anderson, twórca filmów z serii Resident Evil, szykuje się na nowe wyzwanie. To on wyreżyseruje nowy film na podstawie strzelanki The House of the Dead z motywami zombie. Jak podaje portal Deadline, produkcją wykonawczą zajmie się Jeremy Bolt. Szczegóły fabularne oraz data premiery są nieznane.

House of the Dead - będzie film!

Anderson zapewnił, że jego grupą docelową nie będą wyłącznie fani gry. Postara się sprawić, aby produkcja była uniwersalna i osoby niekojarzące strzelanki mogły równie dobrze się bawić podczas oglądania.

- Wszyscy wkręcą się w akcję i dowiedzą się o postaciach oraz fabule tak, jakby mieli 90 minut na ucieczkę z najbardziej ekstremalnego nawiedzonego domu, w jakim kiedykolwiek byli.

Producentami wykonawczymi są także Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg, Dan Jevons oraz Timothy I. Stevenson. Do tej grupy dołączy także Toru Nakahara, który wcześniej pracował nad wieloma adaptacjami o Sonicu, w tym serialem telewizyjnym Knuckles.

Produkcja ma się rozpocząć gdzieś w drugiej połowie 2025 roku.