Spider-Man 3 kręcony razem z czwartą odsłoną? Pogłoski o filmie MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sony

Trwają zdjęcia do filmu Spider-Man 3 (oficjalny tytuł nie został jeszcze ujawniony), który będzie fabularnie powiązany z widowiskiem Doctor Strange in the Multiverse of Madness i serialem WandaVision. Kluczem wspomnianych produkcji i fabuły 4. fazy MCU będzie multiwersum, czyli alternatywne równoległe światy. W ostatnim czasie pojawiło się wiele pogłosek na temat pojawiających się w filmie bohaterów oraz samej fabuły. Nowe informacje pochodzą z nie tak pewnych źródeł jak przy poprzednich doniesieniach, ale mogą okazać się ciekawe.

Okazuje się bowiem, że według nowych pogłosek WandaVision ma być realizowany równocześnie z czwartą odsłoną, co tłumaczyłoby pojawienie się tak pokaźnej obsady. Przypomnijmy, że w obsadzie według pogłosek mają pojawić się aktorzy biorący udział w poprzednich odsłonach przygód Spider-Mana z Tobeyem Maguirem i Andrew Garfieldem na czele. Informację o plotce podał dalej m.in. Caleb Williams oraz portal The illuminerdi.

To byłaby z pewnością decyzja nietypowa. Jedyny raz filmy kręcone w MCU były jednocześnie w przypadku Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Sytuacja jednak się zmieniła i pandemia oraz potencjał zarobkowy franczyzy jaką jest Spider-Man, mógł wymusić lub zachęcić do podjęcia takiej decyzji. Nie zostało to oficjalnie ogłoszone i brak mocniejszych źródeł, które mogłyby potwierdzić te doniesienia. Traktujmy je zatem jako pogłoski i poczekajmy na konkrety.

Źródło: Marvel

Światowa premiera filmu Spider-Man 3 zaplanowana jest na 17 grudnia 2021 roku.