Tom Holland o kulisach jego angażu do roli Spider-Mana i filmu Cherry

fot. Marvel/Sony

Tom Holland był gościem kolejnego odcinka cyklu Variety pod tytułem Actors on Actors. Jego kompanem do rozmowy był Daniel Kaluuya. Młody aktor w trakcie spotkania opowiedział o swoim pierwszym występie w roli Spider-Man w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Stwierdził, że od momentu kręcenia zdjęć do projektu był przekonany, że zostanie zwolniony po tym jednym razie. Jak powiedział Holland, wynikało to z tendencji Marvel Studio do trzymania swoich decyzji w tajemnicy, nawet przed aktorami. Dlatego nie wiedział, czy studio planuje kolejny projekt dla niego.

Ponadto Holland wyjawił jak wyglądały kulisy otrzymania przez niego roli Pajączka. Zdradził, że było to siedem miesięcy przesłuchań, w których brał udział razem z sześcioma innymi aktorami. Agenci powiedzieli mu, że Marvel lubi jak zna się tekst na pamięć, nie improwizuje się. Jednak od razu podczas sceny, w której brał udział Robert Downey Jr. odtwórca roli Iron Mana od razu zaczął improwizować, do czego Holland musiał się dostosować.

Vanity Fair

Aktor wyjawił również, kiedy po raz pierwszy bracia Russo złożyli mu propozycję udziału w swoim nowym filmie pod tytułem Cherry. Wyjawił, że było to w czasie sesji ADR, czyli dopracowania nagrań dialogowych, do filmu Avengers: Endgame. Twórcy w pewnej chwili wzięli go na bok i przedstawili propozycję udziału w projekcie.