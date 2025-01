Spider-Man i Hulk w jednym filmie? Dziwna plotka mówi o jeszcze trzeciej postaci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Czytaliśmy już wiele plotek na temat Spider-Man 4. Różnią się one między sobą, ponieważ koncept filmu wielokrotnie ulegał zmianom. Jak ostatnio informowaliśmy, podjęto decyzję o kolejnej modyfikacji pomysłu na fabułę. Wśród wcześniejszych doniesień wspominano o udziale Ghost Ridera, Daredevila, Mephisto, a nawet Knulla z Venoma 3. Wszystko jednak wskazuje na to, że film opowie historię związaną z multiwersum, a w fabule mają pojawić się inne wersje Spider-Mana. Najnowsza plotka wydaje się jednak najmniej prawdopodobna.

Hulk w Spider-Manie 4

Według Johna Rochy i Jeffa Sneidera z The Hot Mic, jednym z pomysłów na Spider-Mana 4 była współpraca Spider-Mana z... Punisherem w celu opanowania Hulka! Obaj dziennikarze powołują się na niezależne źródła, jednak nie są w stanie potwierdzić, czy ten koncept jest nadal rozważany.

Pomysł ten dotyczył historii ze stawką na poziomie miasta, co sugeruje, że był to jeden z wczesnych etapów planowania filmu. Fabularne umiejscowienie Spider-Mana 4 między Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars wskazuje raczej na większą historię związaną z multiwersum.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że spór pomiędzy Marvel Studios a Sony dotyczył właśnie roli tego filmu w Sadze Multiwersum. Marvel Studios miało preferować kameralną historię o lokalnej skali, podczas gdy Sony chciało stworzyć wielkie widowisko z udziałem alternatywnych światów i postaci. Wiemy już, że postawiono na drugą opcję, co sugeruje, że pomysł z Hulkiem i Punisherem nie jest obecnie brany pod uwagę.

Czytaj także: Gwiazda Gry o tron jako Baylan w Star Wars: Ahsoka. Zastąpi zmarłego Raya Stevenson

Marvel

Warto przypomnieć, że w przypadku plotek dotyczących MCU należy zachować ostrożność. Kevin Feige, szef Marvel Studios, przy promocji Deadpool & Wolverine przyznał, że celowo wprowadzali fałszywe informacje do sieci, by zmylić widzów i odciągnąć ich uwagę od prawdziwych szczegółów.

Spider-Man i Punisher wielokrotnie współpracowali w komiksach, a także walczyli z Hulkiem, co czyni ten koncept możliwym. Problem polega jednak na tym, że obecnie MCU przedstawia Hulka jako opanowanego i inteligentnego, co oznacza, że trzeba by najpierw przywrócić go do dzikiego i nieokiełznanego stanu, aby mógł ponownie stać się zagrożeniem.