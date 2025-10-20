Poobijany Mark Ruffalo na planie Spider-Mana 4. Zaskakująca tożsamość postaci Sadie Sink
Na nowych zdjęciach i wideo z planu filmu Spider-Man 4 po raz pierwszy pojawili się Sadie Sink i Mark Ruffalo. Wiele wskazuje na to, że wszyscy myliliśmy się co do prawdziwej tożsamości postaci aktorki. Z kolei ekranowy Bruce Banner wydaje się mieć zaskakujące problemy.
Prace na planie filmu Spider-Man 4 trwają w najlepsze w angielskim mieście Basingstoke. Nowe zdjęcia i wideo dokumentujące proces powstawania produkcji mogą być nie lada gratką dla wszystkich czekających na przyszłoroczną produkcję MCU - po raz pierwszy widzimy na nich Sadie Sink i Marka Ruffalo. Materiały rzucają inne światło na postać, w którą wciela się aktorka. Pewnym zaskoczeniem jest też sama scena, w której pojawia się Bruce Banner.
Sink zauważono tuż obok reżysera Destina Daniela Crettona podczas kręcenia sekwencji z Tomem Hollandem w roli głównej. Młoda gwiazda ma rude włosy, natomiast swój prawdziwy kostium skutecznie ukrywa pod kurtką, kapturem i bluzą - internauci zdołali wypatrzyć jedynie wojskowe buty, spodnie moro i sztuczną ranę na nodze aktorki.
Biorąc to wszystko pod uwagę amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że Sink, wbrew wcześniejszym pogłoskom, niemal na pewno nie sportretuje Gwen Stacy. Z dużym prawdopodobieństwem możemy za to założyć, że jej postacią jest Rachel Cole-Alves, zapowiadana jako pomocniczka Punishera w rozprawianiu się z członkami świata przestępczego. Przypomnijmy, że w komiksach bohaterka straciła męża na własnym przyjęciu weselnym, które stało się areną walki zwaśnionych ze sobą gangów. Później Cole-Alves połączyła siły właśnie z Punisherem, aby zemścić się na oprawcach jej wybranka serca.
Poniżej możecie też zobaczyć wideo pokazujące Marka Ruffalo na noszach. Nie jest jasne, dlaczego ekranowy Bruce Banner w ogóle wymaga pomocy medycznej - być może to następstwo wcześniejszej przemiany w złowrogą wersję Hulka, która ma być jednym ze złoczyńców filmu. Intryguje również to, czy bohater raz na zawsze zdołał odseparować swoje ciało od wpływu Hulka.
Spider-Man 4 - nowe materiały z planu (Sadie Sink i Mark Ruffalo)
Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma zadebiutować w kinach 31 lipca przyszłego roku.
Źródło: X/comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
23
paź
Q. Cząstka strachu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1976, kończy 49 lat