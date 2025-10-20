placeholder
Poobijany Mark Ruffalo na planie Spider-Mana 4. Zaskakująca tożsamość postaci Sadie Sink

Na nowych zdjęciach i wideo z planu filmu Spider-Man 4 po raz pierwszy pojawili się Sadie Sink i Mark Ruffalo. Wiele wskazuje na to, że wszyscy myliliśmy się co do prawdziwej tożsamości postaci aktorki. Z kolei ekranowy Bruce Banner wydaje się mieć zaskakujące problemy. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
mark ruffalo Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU sadie sink
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Sadie Sink materiały prasowe
Prace na planie filmu Spider-Man 4 trwają w najlepsze w angielskim mieście Basingstoke. Nowe zdjęcia i wideo dokumentujące proces powstawania produkcji mogą być nie lada gratką dla wszystkich czekających na przyszłoroczną produkcję MCU - po raz pierwszy widzimy na nich Sadie Sink i Marka Ruffalo. Materiały rzucają inne światło na postać, w którą wciela się aktorka. Pewnym zaskoczeniem jest też sama scena, w której pojawia się Bruce Banner. 

Sink zauważono tuż obok reżysera Destina Daniela Crettona podczas kręcenia sekwencji z Tomem Hollandem w roli głównej. Młoda gwiazda ma rude włosy, natomiast swój prawdziwy kostium skutecznie ukrywa pod kurtką, kapturem i bluzą - internauci zdołali wypatrzyć jedynie wojskowe buty, spodnie moro i sztuczną ranę na nodze aktorki. 

Biorąc to wszystko pod uwagę amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że Sink, wbrew wcześniejszym pogłoskom, niemal na pewno nie sportretuje Gwen Stacy. Z dużym prawdopodobieństwem możemy za to założyć, że jej postacią jest Rachel Cole-Alves, zapowiadana jako pomocniczka Punishera w rozprawianiu się z członkami świata przestępczego. Przypomnijmy, że w komiksach bohaterka straciła męża na własnym przyjęciu weselnym, które stało się areną walki zwaśnionych ze sobą gangów. Później Cole-Alves połączyła siły właśnie z Punisherem, aby zemścić się na oprawcach jej wybranka serca.

Poniżej możecie też zobaczyć wideo pokazujące Marka Ruffalo na noszach. Nie jest jasne, dlaczego ekranowy Bruce Banner w ogóle wymaga pomocy medycznej - być może to następstwo wcześniejszej przemiany w złowrogą wersję Hulka, która ma być jednym ze złoczyńców filmu. Intryguje również to, czy bohater raz na zawsze zdołał odseparować swoje ciało od wpływu Hulka.

Spider-Man 4 - nowe materiały z planu (Sadie Sink i Mark Ruffalo)

Sadie Sink i Mark Ruffalo na pierwszych materiałach z planu Spider-Mana 4

Sadie Sink i Mark Ruffalo na pierwszych materiałach z planu Spider-Mana 4
Źródło:
Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma zadebiutować w kinach 31 lipca przyszłego roku. 

Źródło: X/comicbookmovie.com

