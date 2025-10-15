Zwrot w sprawie pomocniczki Punishera w Spider-Manie 4. To jednak postać z seriali Netfliksa?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W ostatnich tygodniach wielu scooperów raportowało, że w filmie Spider-Man 4 Punisher będzie działał wraz z postacią żeńską, która najprawdopodobniej pomoże Frankowi Castle'owi w walce z którymś ze złoczyńców, w tym kontekście najczęściej wymieniając Skorpiona. Nie ujawniono tożsamości bohaterki; spekulowano, że mogą to być znane z komiksów Jenny Cesare, Lynn Michaels czy zwłaszcza Rachel Cole-Alves.

Teraz w tej sprawie pojawiły się nowe, zaskakujące doniesienia. John Rocha w ostatnim odcinku podcastu The Hot Mic wyjawił, że tajemnicza kobieta jest czarnoskóra. Amerykańskie portale popkulturowe wychodzą z założenia, że choć Marvel i Sony mogły zadecydować o zmianie koloru skóry którejś ze wspomnianych wcześniej postaci, równie dobrze pomocniczką Punishera może okazać się Mercedes "Misty" Knight.

To bohaterka, którą doskonale znają już fani superbohaterskich seriali Marvela i Netfliksa - w jej rolę wcielała się Simone Missick. Detektyw nowojorskiej policji mogliśmy oglądać w jednej z głównych ról w produkcji Luke Cage, jak również w The Defenders. Przypomnijmy, że Misty straciła rękę w wyniku walki z Elektrą, zastępując później kończynę bioniczną protezą, która dała jej wielką siłę. W serialu Iron Fist połączyła siły z Colleen Wing, tworząc znany z komiksów duet Córek Smoka.

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutuje w kinach 31 lipca przyszłego roku.