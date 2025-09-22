Spider-Man przyłapany na scenach z TYMI postaciami! Co zostało już nagrane?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony

Reklama

Tom Holland jest chwilowo niedysponowany po urazie, jakiego doznał na planie Spider-Mana 4. Wcześniej zdążył jednak nagrać ciekawą scenę podczas zdjęć, które odbywały się w Battersea, w Londynie.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - nowe informacje z planu

Według scoopera Daniela Richtmana, filmowano ujęcie, w którym Peter Parker miał spotkać się z MJ (graną przez Zendayę) oraz Nedem (w niego wciela się Jacob Batalon). Ta informacja pozostawia wiele pytań - zwłaszcza, że te postacie w zakończeniu Bez drogi do domu zapominają o istnieniu Petera.

Pod koniec filmu pojawiły się sugestie, że MJ mogła coś sobie przypomnieć po tym, jak Peter odwiedził ją w pracy. Nie wiemy, czy było to przypadkowe spotkanie, czy zapowiedź tego, że zaklęcie Doktora Strange'a zostanie zdjęte w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Istnieje także szansa, że Spider-Man będzie w stanie przywrócić pamięć o sobie, zdejmując maskę na oczach tych, którzy o nim zapomnieli - tak samo, jak miało to miejsce w komiksach.

Prace nad Spider-Manem 4 wstrzymane. Wypadek Toma Hollanda - aktor trafił do szpitala

Premiera kinowa filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień została zaplanowana na 31 lipca 2026 roku.