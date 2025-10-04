Kirsten Dunst o możliwym Spider-Manie 4 z Tobeyem Maguirem: "Myślę, że byłby to ciekawy film"

fot. Columbia Pictures

Reklama

Coraz więcej mówi się w Hollywood o potencjalnej kontynuacji trylogii Spider-Mana od Sama Raimiego i z Tobeyem Maguirem w roli głównej. Pierwsze plotki pojawiły się po ogromnym sukcesie Spider-Man: Bez drogi do domu, w którym Maguire powrócił jako Pajączek z innego świata i wystąpił wraz z Andrew Garfieldem i Tomem Hollandem. Potem doniesienia powróciły, gdy Kevin Feige wyznaczył Sama Raimiego na reżysera Doktora Strange'a w multiwersum obłędu. Z kolei niedawno Mattson Tomlin, scenarzysta Batmana z 2022 roku, przyznał że próbuje zrobić wszystko, aby kontynuacja sagi powstała.

2. sezon Daredevila z wielkim rozmachem. To koniec rywalizacji Murdocka z Fiskiem?

Kilka lat temu Kirsten Dunst, filmowa Mary Jane z serii Sama Raimiego, przyznała że nie miałaby nic przeciwko powrotowi do roli, ale nikt się nią nie skontaktował w tej sprawie przy okazji Spider-Man: Bez drogi do domu. Czy po latach nadal chciałaby powrócić do tej roli?

To byłoby fajne, prawda? Nie wiem tylko, czy fanom się podoba taki pomysł. Myślę, że byłby to ciekawy film. Robilibyśmy z Tobeyem znów to samo, ale tym razem z dziećmi.

To pomysł, który przewijał się już przez media społecznościowe i wypowiedzi Tomlina, którego zdaniem kontynuacja powinna się opierać na życiu osobistym Parkera, MJ i ich dzieci w zestawieniu z jego "karierą" superbohatera.

Ranking największych wrogów Spider-Mana