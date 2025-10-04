Kirsten Dunst o możliwym Spider-Manie 4 z Tobeyem Maguirem: "Myślę, że byłby to ciekawy film"

Coraz więcej mówi się w Hollywood o potencjalnej kontynuacji trylogii Spider-Mana od Sama Raimiego i z Tobeyem Maguirem w roli głównej. Pierwsze plotki pojawiły się po ogromnym sukcesie Spider-Man: Bez drogi do domu, w którym Maguire powrócił jako Pajączek z innego świata i wystąpił wraz z Andrew Garfieldem i Tomem Hollandem. Potem doniesienia powróciły, gdy Kevin Feige wyznaczył Sama Raimiego na reżysera Doktora Strange'a w multiwersum obłędu. Z kolei niedawno Mattson Tomlin, scenarzysta Batmana z 2022 roku, przyznał że próbuje zrobić wszystko, aby kontynuacja sagi powstała.
Kilka lat temu Kirsten Dunst, filmowa Mary Jane z serii Sama Raimiego, przyznała że nie miałaby nic przeciwko powrotowi do roli, ale nikt się nią nie skontaktował w tej sprawie przy okazji Spider-Man: Bez drogi do domu. Czy po latach nadal chciałaby powrócić do tej roli?
To pomysł, który przewijał się już przez media społecznościowe i wypowiedzi Tomlina, którego zdaniem kontynuacja powinna się opierać na życiu osobistym Parkera, MJ i ich dzieci w zestawieniu z jego "karierą" superbohatera.
Źródło: comicbookmovie.com