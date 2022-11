Spider-Man 4 - jest zdjęcie skrzydeł Vulture'a z niezrealizowanego filmu. Angelina Jolie mogła zagrać w produkcji

Columbia Pictures/as.com

Na amerykańskim rynku ukazała się książka With Great Power: How Spider-Man Conquered Hollywood during the Golden Age of Comic Book Blockbusters - jej autor, grafik i autor storyboardów Jeffrey Henderson, rzuca w niej nowe światło na proces powstawania ostatecznie niezrealizowanego filmu Spider-Man 4 w reżyserii Sama Raimiego. Do sieci raz po raz trafiają kolejne informacje na temat niedoszłej produkcji; jak się okazuje, na ekranie mogły pojawić się Angelina Jolie i Anne Hathaway.

Pierwsza z aktorek miała wcielić się w rolę córki Vulture'a o przydomku Vulturess. Jej udział w całej opowieści, choć krótki, był fundamentalny dla fabuły - bohaterka reprezentowała bowiem potężną korporację, która chciała wykupić większość udziałów w Daily Bugle, by później samej przejąć spuściznę ojca i prowadzić złowrogą krucjatę jako bezwzględna antagonistka. Hathaway mogła z kolei zagrać Felicię Hardy aka Black Cat, potencjalny nowy obiekt westchnień Petera Parkera.

Na Twitterze pojawiło się również zdjęcie skrzydeł Vulture'a, którego według pierwotnych planów portretował John Malkovich. Fotografia pochodzi zza kulis produkcji, co jednoznacznie potwierdza, że proces realizacji Spider-Mana 4 przed jego anulowaniem mógł być znacznie bardziej zaawansowany, niż wcześniej sądzono:

