Ujawniono potężną moc złoczyńcy Spider-Mana 4. Są też zaskakujące plany z symbiontem

W miniony weekend do sieci spłynęło wiele nowych rewelacji związanych z produkcją Spider-Man 4. Najważniejsze z nich pochodzą od Daniela Richtmana, który raportuje, że w Całkiem nowym dniu zobaczymy złoczyńcę dysponującego potężną mocą kontrolowania umysłów innych ludzi. Scooper nie wyjawia, o którą postać chodzi; w sieci przewijają się głównie 4 typy - Mister Negative w ramach gościnnego występu, bogini Shathra, powracający do MCU Mysterio, bądź złowrogi klon Jean Grey, Madelyne Pryor.

Richtman ujawnia również, że Marvel ma swoje własne plany związane z wątkiem symbionta w Kinowym Uniwersum, spekulując, iż "może tu chodzić o ominięcie postaci Toma Hardy'ego". Wielu internautów odczytuje ten raport jako sugestię, że Dom Pomysłów, począwszy właśnie od Spider-Mana 4, zacznie rozwijać opowieść prowadzącą do połączenia symbionta z ekranowym Skorpionem, podobnie jak miało to miejsce w komiksach, co zresztą sugerował swego czasu wcielający się w rolę Maca Gargana Michael Mando. Nie brakuje jednak głosów, że Hardy i tak wróci jako Eddie Brock w Secret Wars.

Po sieci krąży też kilka nowych materiałów pokazujących proces powstawania zdjęć do filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień w angielskim Fulham. Możemy w nich zobaczyć dublerkę postaci Sadie Sink, która zostaje obezwładniona przez grupę policjantów. Wideo i zdjęcia nie rzucają innego światła na tożsamość bohaterki, ale warto odnotować, że postać znów ma na sobie zielono-żółty kostium, w którym Sink widzieliśmy wcześniej.

Film Spider-Man 4 trafi do kin 31 lipca przyszłego roku.