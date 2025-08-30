Spider-Man 4 z aż... 8 złoczyńcami. Punisher ma pomocniczkę - to Sadie Sink?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony/3DVF

Ilu złoczyńców można zmieścić w jednym filmie? Wydaje się, że przyszłoroczny Spider-Man 4 przyniesie ostateczną odpowiedź na to pytanie. Już wcześniej w sieci pojawiały się rozmaite doniesienia o kolejnych antagonistach, z którymi ma walczyć Pajączek. Najnowsze z nich przebijają jednak wszystkie dotychczasowe. Scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że w Całkiem nowym dniu zobaczymy aż... 8 złoczyńców.

Będą to: Skorpion, Tombstone, Tarantula, Boomerang, Ramrod, złowroga wersja Hulka, Punisher i żeńska postać, która ma być pomocniczką Franka Castle'a - o tej ostatniej jak do tej pory nie mówiono. Spekuluje się, że może chodzić o znaną z komiksów Rachel Cole-Alves, która godzinę po swoim ślubie znalazła się w samym centrum wojny gangów - w wyniku ataku życie straciło 29 uczestników wesela z mężem kobiety na czele. Później Cole-Alves połączyła siły z Punisherem, aby zemścić się na sprawcach. Co istotne, postać nosi rude włosy; to dlatego internauci przypuszczają, że właśnie w jej rolę wcieli się Sadie Sink.

Wracając do liczby samych złoczyńców w produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień - nie jest wykluczone, że wielu z nich zobaczymy jedynie w ramach sekwencji otwierającej. Na początku sierpnia Alex Perez z The Cosmic Circus donosił, że film zacznie się od montażu ukazującego Petera Parkera ulepszającego swój kostium i sięgającego po coraz to nowsze technologie, aby walczyć z kolejnymi wrogami na przestrzeni kilku lat.

Produkcja Spider-Man 4 ma ustaloną datę premiery na 31 lipca przyszłego roku.