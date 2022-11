Spider-Man: Across the Spider-Verse - nowe zdjęcie z animacji. Miles Morales z rodzicami

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Across the Spider-Verse jest kontynuacją oscarowej animacji Spider-Man Uniwersum z 2018 roku. W nowej epickiej przygodzie Miles Morales, czyli przyjazny Spider-Man z Brooklynu, przeniesie się do multiwersum, aby połączyć siły z Gwen Stacy i nową drużyną Pajączków. Zmierzą się ze złoczyńcą potężniejszym niż kiedykolwiek mieli do czynienia.

W niedawnym wywiadzie producenci nadchodzącej opowieści, Christopher Miller i Phil Lord, powiedzieli, że Miles przechodzi przez różne etapy w swoim życiu. Nabiera pewności siebie, powoli odkrywa, gdzie jest jego miejsce w świecie i jest gotowy na kolejne wyzwania. Chce w końcu opuścić rodzinne gniazdo i musi teraz odkryć, kto i co jest w jego życiu ważne.

W sieci pojawiło się nowe zdjęcie ze Spider-Man: Across the Spider-Verse, które umieścił na swoim Twitterze animator filmu - Nick Kondo. Wydaje się ono nawiązywać do słów producentów. Na fotografii Miles Morales ma na sobie obszerną kurtkę nałożoną na koszulkę i bluzę z kapturem, gdy odchodzi od swoich rodziców, Rio (Luna Lauren) i Jeffersona (Brian Tyree Henry). Wiadomo, że bohater chce studiować na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, a jego rodzice wolą, aby uczęszczał do szkoły bliżej domu. Możliwe, że widzimy tu nieporozumienie między rodzicami a synem. Nowe zdjęcie znajduje się na początku galerii.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - zdjęcia

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Przypomnijmy, że Spider-Man: Across the Spider-Verse, w którym zobaczymy sześć różnych stylów animacji, to pierwsza część nowych przygód Milesa. Druga to Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, która będzie mieć premierę w 2024 roku.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - premiera kinowa 2 czerwca 2023 roku.