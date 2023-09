Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - kiedy ukaże się ostatnia część trylogii? Możliwe, że będzie trzeba jeszcze długo czekać

Źródło: Sony/Marvel

Pojawiły się nowe informacje na temat Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Przypominamy, że tytuł ma zakończyć trylogię, która rozpoczęła się filmem Spider-Man Uniwersum. Wygląda jednak na to, że fani będą musieli jeszcze długo poczekać na wielki finał.

Początkowo produkcja miała pojawić się na dużym ekranie w 2023 roku. Później przesunięto tę datę na 29 marca 2024 roku, jednak w obliczu strajków WGA i SAG-AFTRA, a także braku jakichkolwiek nowych informacji na temat projektu, Sony całkowicie usunęło tytuł ze swojego kalendarza premier. Teraz w końcu pojawiła się jakakolwiek aktualizacja w sprawie.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - kiedy ukaże się ostatnia część trylogii?

W rozmowie z portalem GamesRadar+ kompozytor Daniel Pemberton został spytany o postępy w pracach nad Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Muzyk stwierdził, że ekipa ma swego rodzaju "pakt ciszy" i nie rozmawiają na ten temat:

Nie mówmy o tym. Wszyscy zaangażowani w ten film zawarli swego rodzaju pakt, że nikt nie będzie mówił o kolejnej części, ponieważ wciąż wracamy do siebie po poprzedniej.

Wielu fanów zinterpretowało jego słowa tak, że skoro nadal "nie pozbierali się" po poprzedniej części, to Spider-Man: Beyond the Spider-Verse musi być jeszcze na bardzo wczesnym etapie prac. Co sądzicie?

