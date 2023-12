Spider-Man Noir coraz bliżej. Twórca Punishera dołącza do ekipy serialu

fot. Sony Pictures Entertainment

Jak donosi Variety, Steve Lightfoot został współshowrunnerem serialu superbohaterskiego Spider-Man Noir. Dołącza on do wcześniej ogłoszonego Orena Uziela, który pełni role scenarzysty i współshowrunnera. Obaj więc będą odpowiadać za wszystko, co zobaczymy na ekranie. Każda decyzja będzie po ich stronie. Lightfoota doskonale znają fani serialu Marvel’s The Punisher, który został przez niego stworzony.

Spider-Man Noir - co wiemy?

Projekt platformy Prime Video został ogłoszony w lutym 2023 roku. Opowiadać będzie o tytułowej wersji Spider-Mana, którą niektórzy mogą kojarzyć z animacji Spider-Man Uniwersum. Historia skupia się na doświadczonym, starszym superboheterze, który działa w Nowym Jorku w latach 30. XX wieku. Fabuła ma być osadzona w samodzielnym uniwersum i nie będzie powiązana z żadnym projektem o Peterze Parkerze czy Milesie Moralesie.

Jest to drugi projekt Prime Video oparty na komisach Marvela. Wcześniej ogłoszono serial Silk: Spider Society autorstwa Angeli Kang. W planach są też inne seriale Marvela ze świata Pajączka, ale na razie szczegóły są trzymane w tajemnicy.

W ekipie są też producenci wspomnianego filmu animowanego o Pajączku, czyli Phil Lord i Christopher Miller. Data premiery projektu nie jest znana.