Spider-Man: Bez drogi do domu - Pajączek Andrew Garfielda potwierdzony? To może być dowód

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Sony/Columbia Pictures

Na obecną chwilę wydaje się, że obecność Spider-Manów granych przez Tobeya Maguire'a (seria Sama Raimiego) oraz Andrew Garfielda (seria Niesamowity Spider-Man) to formalność, choć nadal nikt oficjalnie tego nie potwierdził. Plotki krążą od dawna i pochodzą z dobrych źródeł, ale póki co Sony i Marvel Studios starają się trzymać to w tajemnicy. Wszyscy jednak są zgodni, że to najgorzej chroniona tajemnica filmu Spider-Man: Bez drogi do domu.

Czasem w mediach społecznościowych następuje wyciek, ale w epoce, gdy łatwo stworzyć coś fałszywego, trudno zweryfikować prawdziwość tych wycieków. Nowy dotyczy zdjęcia z planu, na którym Andrew Garfield jest w kostiumie Spider-Mana ze swojej serii. Jak donoszą fani na reddicie zdjęcie został usunięte przez Twittera, a w informacji o naruszeniu praw autorskich jest podane studio Columbia Pictures, które jest producentem filmu. Gdyby fotka rzeczywiście nie była z planu Spider-Man: Bez drogi do domu, nie byłoby powodu jej usuwać z Twittera. Nic więc dziwnego, że jest to traktowane jako dowód obecności postaci w filmie. Potwierdzono też, że fotka została usunięta z każdego konta, które je opublikowało.

Spider-Man: Bez drogi do domu - wyciek

Do sieci trafiła grafika przedstawiająca nowy kostium Pajączka granego przez Toma Hollanda. W trailerze był on przez kilka sekund, a dzięki grafice dobrze widać złote szczegóły na czarnym stroju.

Wiemy, że za zdjęcia w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu miał odpowiadać Seamus McGarvey, ale musiał zrezygnować, gdy zaraził się koronawirusem. Ujawniono, że zastąpił go Mauro Fiore, zdobywca Oscara za pracę przy Avatarze z 2009 roku.