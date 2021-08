Spider-Man: No Way Home miażdży Avengers: Endgame. Rekord zwiastuna

fot. materiały prasowe

Pierwszy zwiastun filmu Spider-Man: No Way Home jest najpopularniejszym w historii. Oficjalnie zanotował on w 24 godziny 355,5 mln odsłon na całym świecie. Dla porównania poprzednim rekordzistą był zwiastun Avengers: Endgame, który zebrał 289 mln odsłon w 24 godziny. A to był film, który dzięki rekordowemu zainteresowaniu przez jakiś czas był najbardziej dochodowym tytułem w historii.

Patrząc na poprzedni film Pajączku, czyli Spider-Man: Daleko od domu, miał prawie trzy razy mniej odsłon - 135 mln w 24 godziny.

Wszyscy są zgodni, że kwestia multiwersum, napędzających historię plotek o powrotach postaci ze starych filmów i świeżości w zabawie koncepcją alternatywnych światów równoległych w MCU napędza to zainteresowanie. Jeśli Marvel Studios i Sony odkryją karty w pełnym zwiastunie i pokażą Spider-Manów Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a, wówczas są szansę na nowego rekordzistę.

To nie jedyny rekord teasera. W 24 godziny zebrał też największej wzmianek w historii w mediach społecznościowych - 4,5 mln w skali globalnej. W USA osiągnięto rekordowe 2,91 mln wzmianek w 24 godziny; dla porównania Avengers: Endgame miał tylko 1,94 mln, a Pajączek zebrał 1,96 w 12 godziny. To pokazuje skalę zainteresowania i ekscytacji tym zwiastunem.

Spider-Man: No Way Home - premiera w grudniu 2021 roku tylko w kinach.