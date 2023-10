Spider-Man: Bez drogi do domu - w filmie mogło być jeszcze więcej postaci z przeszłości

fot. materiały prasowe

Reklama

Spider-Man: Bez drogi do domu przeszedł do historii za włączenie trzech kultowych Pajączków do akcji. Po raz pierwszy, Tom Holland, Tobey Maguire i Andrew Garfield połączyli siły na dużym ekranie, co poskutkowało okrzykami ekscytacji w niejednym kinie. Oczywiście, poza nimi mogliśmy zobaczyć wiele innych, interesujących postaci - Willema Dafoe jako nieprzewidywalnego Zielonego Goblina, a także Doktora Octopusa, Electro i wiele innych. Jednak zabrakło paru planowanych przez Marvel Studios niespodzianek.

Spider-Man: Bez drogi do domu - których bohaterów zabrakło w filmie?

W książce MCU: The Reign of Marvel Studios ujawniono, że wczesne szkice uwzględniały występy Gwen Stacy (Emmy Stone), Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) oraz ciotki May (Sally Field). Ostateczna wersja zawarła jedynie odniesienia do śmierci Gwen, a do Mary Jane nawiązano dzięki postaci Maguire'a.

Spider-Man: Bez drogi do domu - fabuła, gdzie oglądać?

Film rozgrywa się po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry oraz Spider-Man: Daleko od domu. Pajączek nie może już ukrywać się za maską i nie może już oddzielić życia superbohatera od tego zwyczajnego. Kiedy prosi Doktora Strange'a o pomoc, pojawia się jedynie więcej problemów. Zmusza to go do rozwikłania zagadki, co tak naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Spider-Man: Bez drogi do domu - film dostępny na Netfliksie. Tam można również go obejrzeć w wersji reżyserskiej.