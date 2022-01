Spider-Man: Bez drogi do domu - Doktor Strange kontra Mysterio? Zaskakująca grafika koncepcyjna

fot. materiały prasowe

Jeszcze przed filmem Spider-Man: Bez drogi do domu pojawiały się plotki, że zobaczymy na ekranie Sinister Six i skład zostanie uzupełniony przez Mysterio (Jake Gyllenhaal), który był wrogiem Pajączka (Tom Holland) w drugiej części zatytułowanej Spider-Man: Daleko od domu. Pod koniec właśnie tej produkcji widzimy, że Mysterio ginie przez swoje drony, ale wielu widzów zakładało, że to może także być kolejna jego mistyfikacja.

Nowa grafika koncepcyjna udostępniona w sieci sugeruje, że Mysterio był planowany jako jeden z członków Sinister Six. Widzimy na niej starcie Doktora Strange'a właśnie z Mysterio na Statule Wolności, gdzie rozegrał się finał trzeciego Pajączka. Nie ma jednak komentarza czy studio Sony faktycznie rozważało połączenie sił Electro, Doc Ocka, Green Goblina, Jaszczura i Sandmana. Zobaczcie grafikę (pierwsza w galerii):

Spider-Man: Bez drogi do domu (grafika koncepcyjna)

Spider-Man: Bez drogi do domu - film wciąż dostępny jest w kinach.