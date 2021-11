Spider-Man: Bez drogi do domu - rekordy filmu MCU są pewne? Wyniki będą jak przed pandemią

fot. materiały prasowe

Według Box Office Pro film Spider-Man: Bez drogi do domu będzie pierwszą produkcją, która na rynku amerykańskim osiągnie wyniki jak przed pandemią koronawirusa. Prognozuje się otwarcie w wysokości 135-185 mln dolarów. Szacują, że ostateczne zarobki z tego rynku zamkną się w graniach 375-525 mln dolarów. To też oczywiście przełoży się na rynek światowy i choć nie ma dokładnych szacunków spoza Ameryki Północnej, to pokazuje, że powrót do wpływów powyżej miliarda dolarów jest realny.

Jedyne co może zmienić optymistyczne szacunki to pandemia koronawirusa. Jeśli pojawią się lockdowny lub w wielu krajach kina zostaną ponownie zamknięte z powodu rosnących zakażeń, potencjalne wpływy się zmniejszą.

Więcej na temat będziemy wiedzieć po 29 listopada. Wówczas ruszy przedsprzedaż biletów w USA, a tym samym prognozy otwarcie będą pewniejsze i dokładniejsze.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w Polsce odbędzie się 17 grudnia. Tylko w kinach.