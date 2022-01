Spider-Man: Bez drogi do domu - są dwie kinowe wersje sceny z Zielonym Goblinem z filmu

fot. youtube.com/Sony Pictures Entertainment

Spider-Man: Bez drogi do domu jest wielkim hitem kinowym. Jak się okazuje, jedna z sekwencji z widowiska ma dwie różne wersje w kinach. Zauważył to pewien fan. Otóż chodzi o scenę, w której Zielony Goblin ukrywa swoją latającą deskę, a w tym czasie jest wyśmiewany przez swoją maskę. Sekwencja kończy się zniszczeniem maski przez Normana.

Obydwie wersje różnią się nieznacznie w sposobie montażu. Można to tłumaczyć przeznaczeniem jednej z nich do zwykłego formatu kinowego, a drugiej do IMAX.

Spider-Man: Bez drogi do domu - Zielony Goblin

W produkcji Pater Parker musi radzić sobie z konsekwencjami ujawnienia jego tożsamości przez Mysterio. Postanawia zwrócić się o pomoc do Doktora Strange'a, który ma rzucić zaklęcie, aby wszyscy zapomnieli, kto jest Spider-Manem. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem i w świecie Petera zaczynają pojawiać się złoczyńcy z innych rzeczywistości, w tym wspomniany Zielony Goblin, Electro oraz Doktor Octopus.

