King Richard - nowy zwiastun filmu. Ta rola Willa Smitha zachwyci świat

fot. Warner Bros.

King Richard: Zwycięska rodzina to film biograficzny produkowany przez Warner Bros. opowiadający o Richardzie Williamsie, ojcu i trenerze legendarnych sióstr Sereny i Venus Williams, które stały się największymi tenisistkami w historii. Nowy zwiastun pokazuje czego się spodziewać. W tle słyszymy piosenkę Be Alive, którą Beyonce napisała specjalnie na potrzeby filmu.

King Richard - zwiastun

Will Smith gra główną rolę i według pochlebnych recenzji filmu (92% pozytywnych opinii, średnia ocen 7,10/10) to jedna z najlepszych kreacji w jego karierze. Od lat nie zagrał tak kapitalnej roli. Wygląda więc na to, że Will Smith staje się oscarowym faworytem sezonu nagród.

1. Will Smith (King Richard)

W obsadzie są także Aunjanue Ellis, Saniyaa Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Jon Bernthal, Andy Bean, Kevin Dunn oraz Craig Tate. Za kamerą stoi Reinaldo Marcus Green, doceniany za film Monsters and Men. Zaś autorem scenariusza jest Zach Baylin.

Producentami są Tim White i Trevor White pod ich szyldem Star Thrower Entertainment oraz Will Smith pod jego szyldem Westbrook. Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone i Peter Dodd pełnili funkcję producentów wykonawczych.

King Richard - premiera w USA w kinach i w platformie HBO Max odbędzie się 19 listopada 2021 roku. W Polsce tylko w kinach 3 grudnia 2021 roku.