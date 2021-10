Spider-Man: Bez drogi domu - dlaczego Pajączek zmieni kostium? Wyciek potwierdza plotkę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Sony

Spider-Man: Bez drogi do domu pokaże Pajączka w kilku nowych kostiumach. Historia jednak zaczyna się w momencie zakończenia filmu Spider-Man: Daleko od domu, więc superbohater ma kostium z tamtego filmu. Według plotki będzie musiał go zmienić, bo jeden z nienawidzących go mieszkańców Nowego Jorku rzuci w niego z zielona farbą. Wyciek fragmentu z alternatywnej nieukończonej wersji teasera to potwierdza! Zobaczcie sami:

Przypomnijmy, że dwa nowe kostiumy mają inne kolory. Jeden jest czarno-złoty drugi jest czerwono-złoty. Wyciek pokazuje też, że cały świat wierzy w zapewnienia J. Jonah Jamesona, że Peter Parker zabił Mysterio.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Venom w Spider-Man: Bez drogi domu?

Producentka filmów Sony, Amy Pascal została o to bezpośrednio zapytana w rozmowie z Empire. Oto jej odpowiedź.

- Wiesz, że nigdy ci nie powiem - powiedziała Pascal, a potem odniosła się do sceny po napisach Venoma 2 - Ale nakręcenie jej było frajdą. Kochamy Toma Hardy'ego.

Marvel Studios i Sony milczą na temat tego, jak dokładnie pogłębiła się ich współpraca. Odpowiedzi na wiele pytań udzieli Spider-Man: Bez drogi do domu, czyli film MCU, w którym dzięki konceptowi multiwersum pojawią się złoczyńcy ze starych filmów o Pajączku produkowanych przez Sony. Wiele wskazuje na to, że jednym z nich będzie Venom, który w scenie po napisach Venoma 2 został przeniesiony do MCU. Można założyć, że jeśli nic nie byłoby na rzeczy, Pascal by po prostu ucięła temat.

W tym samym wywiadzie tłumaczy, że animacja Spider-Man Uniwersum spopularyzowała wśród widzów koncept multiwersum i różnych postaci z alternatywnych światów równoległych. Podkreśla jednak, że oba filmy w żadnym razie nie konkurują ze sobą o to, kto lepiej to zrobi. Jej zdaniem opiera się to na opowiadaniu własnej historii.

Zdradziła też, czemu motyw multiwersum jest kluczowy w nowym filmie.

- Multiwersum okazało się dobrym sposobem na pokazanie problemu wyjawienia jego tożsamości. Peter otwiera puszkę Pandory. Tym właśnie jest multiwersum.

Na jednym ze zdjęć zza kulis film Spider-Man: Bez drogi do domu odkryto potencjalne powiązanie z serią Niesamowity Spider-Man. Wygląda na to, ze Peter Toma Hollanda jest w domu Petera Andrew Garfielda. A wiemy, że według plotek Garfield oraz Tobey Maguire powracają w filmie do roli Pajączków.

https://twitter.com/DAVIDTRACHOFFI1/status/1453757502449881093

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w kinach.