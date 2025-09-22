placeholder
Kogo Sadie Sink zagra w MCU? Jesteśmy o krok bliżej rozwiązania zagadki

Pojawił się nowy trop w sprawie postaci, w którą w MCU miałaby wcielić się gwiazda Stranger Things, Sadie Sink. Z kolei Tom Holland tuż przed swoim wypadkiem rzucił nieco inne światło na film Spider-Man: Całkiem nowy dzień.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Sadie Sink materiały prasowe
Od kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że do obsady produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień dołączyła znana m.in. ze Stranger Things Sadie Sink, w sieci nie ustają spekulacje na temat prawdziwej tożsamości jej postaci w MCU. Typów było już mnóstwo: Jean Grey, Mary Jane Watson, Gwen Stacy, Mayday Parker czy pomocniczka Punishera, Rachel Cole-Alves. Pojawiały się nawet doniesienia, że aktorka sportretuje aż dwie osoby, z których jedna koniec końców okaże się antagonistką. 

Teraz w całej sprawie pojawił się nowy trop. Scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że grana przez Sadie Sink postać na pewno będzie posiadać supermoce. Amerykańskie portale popkulturowe oceniają, że może to stanowić zapowiedź wcielenia się przez aktorkę w córkę Petera Parkera, Mayday, która w komiksach zyskała pajęcze, nadludzkie zdolności. 

Spider-Man 4 jako "nowy początek" Pajączka w MCU

Z kolei Tom Holland, zanim w piątek na planie Spider-Mana 4 doznał wstrząśnienia mózgu, udzielił wywiadu serwisowi Complex, w którym określił przyszłoroczny film Marvela i Sony jako "nowy początek" w ekranowej historii Pajączka:

Naprawdę nie mam wrażenia, że kręcimy czwarty film. Robimy pierwszy film w kolejnym rozdziale tej opowieści. To odrodzenie, nowy początek. 

Aktor potwierdził też, że kostium, który Pajączek założy w produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień, nawiązuje do strojów noszonych przez postacie portretowane przez Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda:

Naprawdę się cieszę, że ludzie dostrzegają hołd złożony strojom Tobeya i Andrew. Myślę, że trzeci film w dużej mierze polegał na oddaniu im szacunku. Bardzo podoba mi się pomysł, że mój Peter traktuje ich jak starszych braci, że ich podziwia, zauważając też drobne detale w ich kostiumach, które uważa za naprawdę fajne – również teraz, gdy sam tworzy swój własny strój i nie jest już częścią większego zespołu…

Film Spider-Man 4 ma wejść na ekrany kin 31 lipca 2026 roku. 

Źródło: MyTimeToShineHello/Complex

