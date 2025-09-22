Kogo Sadie Sink zagra w MCU? Jesteśmy o krok bliżej rozwiązania zagadki
Pojawił się nowy trop w sprawie postaci, w którą w MCU miałaby wcielić się gwiazda Stranger Things, Sadie Sink. Z kolei Tom Holland tuż przed swoim wypadkiem rzucił nieco inne światło na film Spider-Man: Całkiem nowy dzień.
Od kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że do obsady produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień dołączyła znana m.in. ze Stranger Things Sadie Sink, w sieci nie ustają spekulacje na temat prawdziwej tożsamości jej postaci w MCU. Typów było już mnóstwo: Jean Grey, Mary Jane Watson, Gwen Stacy, Mayday Parker czy pomocniczka Punishera, Rachel Cole-Alves. Pojawiały się nawet doniesienia, że aktorka sportretuje aż dwie osoby, z których jedna koniec końców okaże się antagonistką.
Teraz w całej sprawie pojawił się nowy trop. Scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że grana przez Sadie Sink postać na pewno będzie posiadać supermoce. Amerykańskie portale popkulturowe oceniają, że może to stanowić zapowiedź wcielenia się przez aktorkę w córkę Petera Parkera, Mayday, która w komiksach zyskała pajęcze, nadludzkie zdolności.
Spider-Man 4 jako "nowy początek" Pajączka w MCU
Z kolei Tom Holland, zanim w piątek na planie Spider-Mana 4 doznał wstrząśnienia mózgu, udzielił wywiadu serwisowi Complex, w którym określił przyszłoroczny film Marvela i Sony jako "nowy początek" w ekranowej historii Pajączka:
Aktor potwierdził też, że kostium, który Pajączek założy w produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień, nawiązuje do strojów noszonych przez postacie portretowane przez Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda:
Najlepsi aktorzy, którzy wystąpili w MCU. Szykujcie popcorn - Downey Jr. daleko, Hemswortha brak
Film Spider-Man 4 ma wejść na ekrany kin 31 lipca 2026 roku.
Źródło: MyTimeToShineHello/Complex
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1982, kończy 43 lat