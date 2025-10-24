placeholder
To może być wielki spoiler ze Spider-Mana 4. Co się stało z postacią Sadie Sink?

Internet nadal nie ma stuprocentowej pewności odnośnie tego, kogo w ogóle w Spider-Manie 4 zagra Sadie Sink. W dobie spekulacji pojawiło się nowe nagranie z planu, które może zdradzać ogromny spoiler. Co się dzieje na tym wideo?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Spider-Man 4 sadie sink
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spiderman No way home foto. materiał prasowy
Internetowe zgadywanie tożsamości postaci granej przez Sadie Sink trwa w najlepsze. Kandydatek wymieniono już całe mnóstwo - Jean Grey, Gwen Stacy, Rachel Cole-Alvez, Carlie Cooper, Shathrę, Chameleona, a ostatnio również Lili Hollister, czyli Queen Cat. W dobie teorii i rozmaitych doniesień z planu Spider-Man: Całkiem nowy dzień wyciekło nowe nagranie, które może zdradzać ogromny spoiler.

DCU - ten wątek może ukazać się kluczowy. Wprowadzono go w 2. sezonie Peacemakera

Na wstępie warto zaznaczyć, iż nagranie nie jest w pełni wyraźne i bez kontekstu może oznaczać wiele różnych rzeczy. Niewykluczone też, że nie znajduje się na nim Sadie Sink, ale postać na nim przedstawiona jest podobnie ubrana do aktorki, której zdjęcia z planu niedawno wyciekły. Osoby obecne na planie i tworzące nagrania też potwierdzały, iż faktycznie jest to właśnie ta aktorka. Na nagraniu widzimy ciemny samochód, do którego zostaje wniesiona nieprzytomna lub martwa postać - możliwe, że odgrywa ją właśnie gwiazda Stranger Things

Z doniesień osób, które widziały nieudostępnione nagrania z tej sceny, postać na wideo zostaje wniesiona do pojazdu, który ma ją przetransportować do Department of Damage Control. To było mogło oznaczać, iż postać Sink posiada jakieś super zdolności, ponieważ organizacja ta szczególnie się interesuje młodymi, obdarzonymi mocami osobami, co pokazano w serialu Ms. Marvel.

Teorii jest zatem kilka: założywszy, że jest to faktycznie Sadie Sink, to niewykluczone, że jej postać odniesie poważne obrażenia, a może nawet i nie przetrwa do końca filmu. Możliwe też, że została jedynie poturbowana i zabrana do Department of Damage Control w nieznanym celu. Jest również szansa, że to wcale nie Sadie Sink jest widoczna na nagraniu.

Sami spójrzcie i powiedzcie, co sądzicie:

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Spider-Man: Całkiem no... 
Spider-Man 4 sadie sink
