DCU - ten wątek może ukazać się kluczowy. Wprowadzono go w 2. sezonie Peacemakera

2. sezon serialu Peacemaker zakończył się wprowadzeniem wymiaru Salvation, czyli multiwersowego więzienia, którego jedynym mieszkańcem na razie jest Chris Smith. Teraz studio DC zarejestrowało znak towarowy Salvation Run. Co to może oznaczać dla kinowego uniwersum?
Paulina Guz
Tagi:  DCU 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Salvation fot. DC Comics
W finałowym odcinku 2. sezonu Peacemakera Rick Flag Sr. i jego organizacja Argus odnaleźli drzwi prowadzące do planety Salvation. O ile w komiksach było to więzienie dla superzłoczyńców, o tyle w DCU wydaje się, że będzie to raczej miejsce, do którego trafią meta-ludzie potencjalnie niebezpieczni dla społeczeństwa, którzy w jakiś sposób podpadli Lexowi Luthorowi - to na jego polecenie szef Argusa odnalazł to miejsce. Wszystko wskazuje na to, że studio DC może mieć ambitne plany na rozwinięcie tego wątku, ponieważ właśnie zarejestrowało znak towarowy Salvation Run.

W komiksach fabuła Salvation Run opierała się na tym, że Amanda Waller wysyłała superzłoczyńców na obcą planetę o nazwie Cygnus 4019. Lex i Joker dowodzili na niej dwoma oddzielnymi frakcjami antagonistów, próbując stworzyć nowe społeczeństwo w swoim więzieniu. W międzyczasie były tam trenowane Parademony Darkseida. Niektórzy jednak obstawiają, że Salvation w DCU będzie wariacją Wyspy Dinozaurów z komiksów. 

Pisaliśmy o tym więcej tutaj: Dinozaury kontra Liga Sprawiedliwości. Ta teoria przewiduje finał DCU (wbrew pozorom prawdopodobny)

James Gunn o wątku Salvation

James Gunn w kontekście wymiaru Salvation powiedział, że podobał mu się pomysł na więzienie, które w teorii jest świetne, ponieważ nic nie może z niego uciec, ale w praktyce może okazać się śmiertelnie niebezpiecznie. Potwierdził też, że nie dostaniemy bezpośredniej adaptacji komiksu.

Podobał się sam koncept. Moment, który do mnie naprawdę przemówił, to sam początek, kiedy Rick Flag Jr. i Amanda Waller stwierdzili: „Piepr***ć to. Meta-ludzie są wrzodem na dupie. Ciągle uciekają. Pozbądźmy się ich na zawsze”. I oczywiście wysłanie bandy złoczyńców do innego wymiaru wiąże się z wieloma konsekwencjami. W tym wypadku jedyną osobą, która go zamieszkuje, jest dobry facet, który musi przetrwać na własną rękę.

Dajcie znać, jak podobał wam się ten wątek w 2. sezonie Peacemakera i jak chcielibyście, by został rozwinięty w kolejnych projektach. 

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Tagi:  DCU 
