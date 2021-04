Najwięksi wrogowie Spider-Mana idą na zwarcie. Nadchodzi Wojna złoczyńców

Mark Bagley/Marvel

Marvel oficjalnie ogłosił, że w ramach serii Amazing Spider-Man zobaczymy kilkuczęściową historię Sinister War, w trakcie której najwięksi przeciwnicy Pajączka staną ze sobą do boju. Inspiracją na tym polu stał się słynny komiks Wojna domowa; z materiałów promocyjnych wynika, że za łby wezmą się kierowana przez wracającego do świata Petera Parkera Doktora Octopusa drużyna Sinister Six i prowadzona przez Vulture'a Savage Six.

Zgodnie z opisem fabuły w następstwie tego starcia "Nowy Jork znajdzie się w krzyżowym ogniu", a rywalizujące grupy będą walczyć nie tylko między sobą, ale i jednocześnie ze Spider-Manem. Scenarzystą opowieści jest Nick Spencer, natomiast za rysunki odpowiada Mark Bagley. Tak prezentują się pierwsze grafiki reklamowe:

Sinister War - materiały promocyjne

Dom Pomysłów sugeruje, że czytelnicy powinni "szykować wolne miejsce na liście najlepszych opowieści wszech czasów", a czekająca na Spider-Mana walka ma być dla niego "jedną z najtrudniejszych w historii".

Pierwsza odsłona Sinister War ukaże się na amerykańskim rynku 14 lipca.